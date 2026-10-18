La Generalitat Valenciana ha enviado un mensaje Es-Alert ante el riesgo de inundaciones por las lluvias persistentes.

La Generalitat Valenciana ha enviado un nuevo mensaje Es-Alert por riesgo de inundación ante las lluvias intensas y persistentes que afectan a distintos puntos de la comunidad. En ese contexto, la alerta de Protección Civil ha pedido a los ciudadanos del litoral sur de Valencia y el litoral norte de Alicante evitar desplazamientos, no cruzar zonas inundables y mantenerse alejada de ríos, barrancos y áreas costeras.

Las precipitaciones descargan con mayor intensidad en el sur de la provincia de Valencia, especialmente en la comarca de La Safor, donde ya se han acumulado más de 200 litros por metro cuadrado. Además, el Centro de Coordinación de Emergencias ha gestionado 135 incidentes relacionados con daños materiales en la vía pública y problemas en la red viaria, informó la agencia de noticias EFE.

Es-Alert en la Comunidad Valenciana: qué medidas deben seguir los ciudadanos

El mensaje de Protección Civil, enviado a los residentes de municipios del litoral sur de Valencia y del litoral norte de Alicante, incluye una serie de recomendaciones para reducir los riesgos ante las lluvias persistentes y las posibles inundaciones. Las autoridades solicitan a la población que:

Evite desplazamientos innecesarios.

No cruce zonas inundables, incluso si tienen poca agua.

Se aleje de ríos, barrancos, cauces, paseos marítimos y zonas de costa.

Busque lugares elevados o suba a plantas superiores si aumenta el nivel del agua.

No baje a sótanos ni garajes y no utilice ascensores en caso de inundación.

Preste especial atención a las personas vulnerables.

Estas medidas buscan reducir la exposición al peligro mientras continúan las precipitaciones en distintos puntos del territorio valenciano.

Barranco de La Saleta, en la localidad valenciana de Aldaya, este domingo. Fuente: EFE Manuel Bruque

La Safor supera los 200 litros por metro cuadrado por las lluvias

La comarca valenciana de La Safor concentra algunos de los mayores acumulados de lluvia registrados durante este domingo. Según los datos de los observatorios de Avamet, varias localidades ya superan los 200 litros por metro cuadrado. Los registros más destacados son los siguientes:

Real de Gandia : 217,6 litros por metro cuadrado.

Rafelcofer : 213,4 litros por metro cuadrado.

Benirredrá : 201,4 litros por metro cuadrado.

Gandia : 191,6 litros por metro cuadrado.

Palma de Gandia : 180,2 litros por metro cuadrado.

Beniflà : 180,6 litros por metro cuadrado.

Barx: 177,3 litros por metro cuadrado.

En muchos otros municipios de la zona, las precipitaciones acumuladas ya superan los 100 litros por metro cuadrado. Ante la intensidad de las lluvias, esta mañana se ha activado la alerta de nivel rojo por un fenómeno observado en La Safor, debido a una precipitación acumulada de hasta 90 litros por metro cuadrado en una hora. También se ha establecido la preemergencia hidrológica de nivel amarillo en la zona del Vaca-Serpis-Safor.

Protección Civil pide evitar desplazamientos y mantenerse alejado de ríos, barrancos y zonas costeras. Fuente: EFE Marta Pérez

Alicante y Valencia concentran la mayoría de los 135 incidentes registrados

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha informado de que gestionó 135 incidentes entre las 14:00 horas del sábado y las 12:00 horas del domingo. Los avisos estuvieron relacionados con daños materiales en la vía pública e incidencias en la red viaria.

Del total registrado, 71 se produjeron en la provincia de Alicante y 60 en la de Valencia. Los municipios con más incidentes fueron Alicante, con 42, y València, con 17. Torrent y Gandia contabilizaron ocho cada uno.

La persistencia de las precipitaciones y los elevados acumulados de lluvia mantienen el riesgo en distintas zonas de la Comunidad Valenciana. Por ello, las autoridades insisten en seguir las recomendaciones de Protección Civil, evitar los desplazamientos y extremar las precauciones en las áreas expuestas a posibles inundaciones.