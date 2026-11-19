El bono social de la luz permite a determinados hogares vulnerables acceder a descuentos sobre la factura eléctrica, siempre que cumplan los requisitos establecidos y tengan contratada la tarifa regulada PVPC.

Pensionistas, familias numerosas y hogares con rentas bajas pueden pedir el bono social eléctrico, un descuento sobre la factura de la luz que regula el Real Decreto 897/2017. Hasta el 31 de diciembre de 2026, los consumidores vulnerables tienen un descuento del 42,5% y los vulnerables severos, del 57,5%, según el Ministerio para la Transición Ecológica.

Quién puede pedir el bono social de la luz

El requisito previo es tener el contrato en la vivienda habitual, con tarifa PVPC y una potencia de hasta 10 kW. Para ser consumidor vulnerable, hay que cumplir uno de estos criterios:

- Renta de la unidad de convivencia de hasta 1,5 veces el IPREM de 14 pagas (12.600 euros para una persona sola), más 0,3 por cada adulto adicional y 0,5 por cada menor.

- Tener el título de familia numerosa.

- Ser pensionista de jubilación o incapacidad permanente con la cuantía mínima y otros ingresos que no superen los 500 euros anuales.

El límite de renta sube un IPREM si hay discapacidad igual o superior al 33%, violencia de género, terrorismo, dependencia de grado II o III, o una familia monoparental con al menos un menor.

Es vulnerable severo quien tiene una renta de hasta el 50% de esos umbrales. Las familias numerosas, hasta 16.800 euros, y los pensionistas con pensión mínima, hasta 8400.

Cuánto se descuenta y qué límite hay

El Gobierno extendió los descuentos reforzados hasta fin de año; después, los porcentajes ordinarios son del 35% y el 50%, salvo nueva prórroga. El descuento sobre la energía se aplica solo hasta un límite anual: 1587 kWh para una o dos personas, 2222 para tres, 2698 para cuatro y 4.761 para cinco o más y familias numerosas. Lo que se pase se factura a PVPC sin descuento.

Cómo se solicita

Se pide a una comercializadora de referencia, con el modelo de solicitud, el NIF o NIE de los integrantes, el certificado de empadronamiento y, si corresponde, el título de familia numerosa. Si el contrato no está en PVPC, la solicitud implica pasar a esa tarifa, sin coste si se mantiene la potencia.

Quien sea beneficiario del bono eléctrico a 31 de diciembre recibe el bono social térmico del año siguiente sin solicitarlo, gestionado por las comunidades autónomas.