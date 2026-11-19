El pensionista informó a la Seguridad Social de que seguiría como socio administrador al solicitar la jubilación activa.

Cuando pidió la jubilación activa, un trabajador de Asturias informó a la Seguridad Social de que seguiría como socio administrador de su empresa. El organismo le concedió la pensión completa y se la abonó durante casi cinco años. En febrero de 2025, al revisar el expediente, detectó que le correspondía el 50% y acudió a los tribunales para recuperar lo pagado de más.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias reconoció que el error fue de la Seguridad Social y que el jubilado no contribuyó a él. Aun así, confirmó el reintegro de 42.047,67 euros por los pagos en exceso reclamados entre febrero de 2021 y febrero de 2025. Para resolver el recurso, la Sala valoró si exigirle la devolución suponía una carga desproporcionada en sus circunstancias.

Por qué solo le correspondía el 50% de la pensión de jubilación activa

La jubilación activa permite compatibilizar el cobro de la pensión con un trabajo. Cuando el hombre la solicitó, la regla general fijaba la prestación compatible en el 50% de la pensión. Para alcanzar el 100% por la vía prevista para el trabajo por cuenta propia, había que acreditar la contratación de al menos un trabajador por cuenta ajena en las condiciones exigidas.

El jubilado había contratado a una empleada de hogar a tiempo parcial. La Sala consideró que esa contratación carecía de incidencia en el caso, por lo que mantuvo el 50% que correspondía a su situación. El porcentaje responde al régimen aplicable al periodo discutido. La reforma que entró en vigor el 1 de abril de 2025 modificó el cálculo de la jubilación activa.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias confirmó que al jubilado le correspondía el 50% de la pensión durante el periodo en disputa. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Por qué debe devolver el dinero si el error fue de la Seguridad Social

El tribunal atribuyó el error al INSS y reconoció que el trabajador había comunicado que seguiría como administrador. El jubilado invocó la doctrina del caso Čakarević, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para oponerse al reintegro. La Sala examinó sus circunstancias y descartó que estuviera en una situación de vulnerabilidad que hiciera desproporcionada la devolución.

Entre los factores que valoró el tribunal estuvo que el pensionista podía haber dejado el cargo para cobrar la jubilación completa y optó por seguir como administrador. También tuvo en cuenta el importe que recibía. Si los 1.346,78 euros del reconocimiento inicial hubieran representado la mitad, la pensión completa habría ascendido a 2.693,56 euros, una cifra que, a juicio de la Sala, podía hacerle dudar del cálculo.

Qué periodo cubren los 42.047,67 euros que reclama el INSS

Los 42.047,67 euros corresponden a la diferencia cobrada de más entre el 16 de febrero de 2021 y el 28 de febrero de 2025. Aunque el jubilado empezó a percibir la prestación completa en 2020, el importe reclamado por ese periodo se circunscribió al plazo de prescripción de cuatro años.

El artículo 55 de la Ley General de la Seguridad Social establece la obligación de devolver las prestaciones cobradas indebidamente y fija un plazo de prescripción de cuatro años. El precepto también contempla los casos en los que la revisión se debe a un error de la propia entidad gestora.