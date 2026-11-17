El Gobierno de España aprobó este martes 17 de noviembre dos incrementos salariales que beneficiarán a 5,7 millones de trabajadores a partir de enero 2027. Las medidas incluyen una subida del 5,3% del salario mínimo interprofesional (SMI) y un aumento del 4,5% en las retribuciones de los empleados públicos.

Las decisiones fueron adoptadas por el Consejo de Ministros, a menos de dos semanas de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Según los datos oficiales recogidos por EFE, 2,7 millones de asalariados se beneficiarán del nuevo salario mínimo y más de tres millones de empleados públicos recibirán un incremento en sus nóminas, que alcanzará a funcionarios y personal laboral de las distintas administraciones públicas.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez también aprobó una rebaja del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) para los trabajadores con menores ingresos, con el objetivo de preservar el poder adquisitivo tras la actualización salarial.

Las medidas generaron críticas de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que cuestionó el procedimiento y el momento elegido para su aprobación, en plena campaña electoral.

La la vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, acompañada por la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz (d) y el ministro de Hacienda, Arcadi España (i), durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, este martes en Moncloa. Fuente: EFE Mariscal

Cuánto subirá el salario mínimo en España a partir de 2027

El Consejo de Ministros aprobó un incremento del 5,3% del SMI, que pasará a situarse en 1286 euros brutos mensuales distribuidos en 14 pagas, equivalentes a 18.004 euros brutos anuales.

La actualización representa una mejora de 65 euros mensuales y 910 euros anuales respecto de la cuantía anterior. Según el Ministerio de Trabajo, la medida alcanzará a 2,7 millones de personas, equivalentes al 13,6% de los asalariados españoles.

Las nuevas cuantías quedan establecidas de la siguiente manera:

Concepto Salario mínimo 2027 SMI mensual (14 pagas) 1286 euros SMI anual 18.004 euros SMI diario 42,87 euros Empleados de hogar por hora 10,06 euros Contratos temporales por jornada 60,88 euros

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, destacó que el salario mínimo acumula un incremento del 75% desde 2018. Además, señaló que las principales beneficiarias serán las mujeres, que representan aproximadamente el 65% de quienes perciben esta remuneración.

El nuevo salario mínimo quedará exento del pago de IRPF mediante una deducción fiscal de 1033,58 euros para quienes perciban 18.004 euros brutos anuales. El beneficio se extenderá de manera progresiva a los contribuyentes con ingresos de hasta 23.172 euros anuales.

Cuánto cobrarán los funcionarios con la subida salarial del 4,5%

El Gobierno también aprobó mediante un real decreto ley un aumento del 4,5% para más de tres millones de empleados públicos durante 2027, como parte del acuerdo alcanzado con los sindicatos UGT, CCOO y CSIF en noviembre de 2025.

El incremento tiene carácter general para el personal funcionario y laboral de las administraciones públicas estatal, autonómica y local, de acuerdo con el ámbito de aplicación del pacto salarial.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, calificó la medida como “la mayor subida para los funcionarios desde 1992” y recordó que el pacto contempla una mejora salarial acumulada de hasta el 11% en el horizonte de 2028.

Según las estimaciones difundidas por Función Pública, el incremento anual variará de acuerdo con la categoría profesional:

Empleo público Aumento bruto anual estimado Administrativo 1440 euros Policía nacional Más de 1900 euros Maestro Más de 2700 euros Médico 3700 euros Juez Más de 4000 euros

A estos incrementos se sumará un 0,5% adicional con efectos retroactivos desde enero de 2026, cuyo abono está previsto para el primer trimestre de 2027, siempre que el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirme que la inflación de 2026 superó el 1,5%.

La subida de los empleados públicos deberá superar ahora el trámite de convalidación ante la Diputación Permanente del Congreso, debido a su impacto presupuestario. Por su parte, la actualización del salario mínimo fue aprobada mediante un real decreto que permite su aplicación directamente.

Cuánto cobrarán los trabajadores en 2027 y cuáles son los requisitos para recibir el aumento

Las subidas salariales aprobadas por el Gobierno contemplan dos grupos de beneficiarios, con condiciones diferentes según el régimen laboral al que pertenezcan.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, destacó que el salario mínimo acumula un incremento del 75% desde 2018. Fuente: Shutterstock

En el caso de los empleados públicos, el incremento general del 4,5% alcanzará al personal incluido en el ámbito de aplicación del acuerdo salarial, tanto funcionarios como personal laboral. La actualización se aplicará sobre las retribuciones correspondientes y su importe dependerá del salario y la categoría profesional de cada trabajador.

Para los trabajadores del sector privado, el aumento del 5,3% del salario mínimo beneficiará a quienes perciban una remuneración inferior a los nuevos 18.004 euros brutos anuales por una jornada completa.

En estos casos, las empresas deberán ajustar los salarios para respetar la cuantía mínima legal. Para las jornadas parciales, el mínimo se aplicará proporcionalmente al tiempo de trabajo.

Por ejemplo, un trabajador que cobre el salario mínimo pasará a percibir 1286 euros brutos mensuales en 14 pagas, mientras que un administrativo público podría recibir unos 1440 euros brutos adicionales al año, según las estimaciones oficiales.

La subida salarial genera polémica antes de las elecciones del 29 de noviembre

La aprobación de los incrementos salariales se produjo durante la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, que comenzó oficialmente el pasado 13 de noviembre.

Hoy, el Gobierno le sube el salario a 5 millones de trabajadores y trabajadoras. Porque se lo merecen. Porque el éxito económico de nuestro país es, también, fruto de su esfuerzo. https://t.co/a3DlEE2E16 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 17, 2026

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reivindicó las medidas a través de sus redes sociales y aseguró que el objetivo del Ejecutivo consiste en mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores. El PSOE también incorporó los anuncios a su discurso electoral.

El Gobierno también aprobó mediante un real decreto ley un aumento del 4,5% para más de tres millones de empleados públicos durante 2027 Fuente: Shutterstock

Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, cuestionó la decisión del Gobierno de aprobar el nuevo salario mínimo después de la disolución de las Cortes Generales. El dirigente empresarial consideró que la medida responde a intereses electorales y criticó la ausencia de un acuerdo previo con los agentes sociales.

Los sindicatos, que habían solicitado una subida del 7% para el SMI, valoraron los incrementos salariales acumulados durante los últimos años y su contribución a la reducción de la pobreza laboral y de las diferencias retributivas entre hombres y mujeres.