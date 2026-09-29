Las fuertes lluvias en Cataluña anegan diversas vías y obligan a cancelar vuelos y trenes.

Las intensas lluvias caídas este martes en la provincia de Barcelona han elevado hasta niveles de riesgo los caudales de algunos ríos, han anegado vías y han afectado a la movilidad, con la Ronda de Dalt (B-20) cortada, incidencias en el metro y la suspensión de trenes y de un centenar de vuelos.

Protección Civil de la Generalitat había activado la alerta roja y enviado un ES-Alert a los vecinos del área metropolitana de Barcelona ante la previsión de lluvias intensas. Por el momento, no se han registrado afectaciones personales, aunque dos personas tuvieron que ser rescatadas de un vehículo que estaba siendo arrastrado por el agua en Gavà.

Barcelona acumula hasta 120 milímetros de lluvia y los ríos alcanzan niveles de alerta

El frente de precipitaciones impactó a primera hora en las comarcas del Penedès y la Anoia, donde se acumularon hasta 120 milímetros de agua (o litros por metro cuadrado) Posteriormente, las lluvias se desplazaron hacia el Baix Llobregat y el Barcelonès, con registros de hasta 75 milímetros en el Observatorio Fabra, en Barcelona. Las precipitaciones también han provocado una importante crecida de algunos ríos:

Río Ripoll: 142,5 metros cúbicos por segundo en Montcada i Reixac.

Río Llobregat: 788,9 m³/s a su paso por Sant Vicenç dels Horts.

Protección Civil ha advertido de que la crecida puede afectar a puentes, carreteras y zonas urbanas próximas a los cauces. Por ello, ha pedido alejarse de los ríos y evitar vados y puntos bajos.

Desde las 9:00 horas, los Bomberos de la Generalitat han realizado 394 servicios, principalmente por inundaciones en el Alt Penedès, Anoia y Baix Llobregat. Además, el teléfono de emergencias ha recibido más de 600 llamadas.

La Protección Civil de la Generalitat había activado la alerta roja y enviado un ES-Alert a los vecinos del área metropolitana de Barcelona. (Fuente: Shutterstock).

La lluvia corta la Ronda de Dalt y provoca problemas en metro y trenes

La acumulación de agua ha afectado a varias de las principales vías de Barcelona y su área metropolitana. La Ronda de Dalt (B-20) permanece cortada en ambos sentidos a la altura del paseo del Vall d’Hebron, después de que los torrentes procedentes de los barrios de Collserola afectaran a la circulación.

También se han registrado incidencias en la A-2, la B-23 y la C-58. En el transporte público, la acumulación de agua ha obligado a interrumpir la circulación de la L5 del Metro de Barcelona entre Cornellà Centre y Hospital Clínic, además de dejar fuera de servicio varias estaciones y andenes de otras líneas.

Las intensas lluvias dejaron fuera de servicio varias estaciones y andenes. Shutterstock

Los problemas también han alcanzado a la red ferroviaria:

FGC R6: afectada a la altura de Masquefa.

Rodalies R7: circulación afectada entre la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y Montcada Bifurcació.

Renfe: supresión por precaución de los trenes de alta velocidad y media distancia previstos entre las 09:00 y las 11:00 horas.

Barcelona-El Prat registra un centenar de retrasos y cancelaciones de vuelos

El temporal también ha afectado al aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. En el Baix Llobregat se han acumulado alrededor de 48,5 litros por metro cuadrado, mientras que el aeropuerto ha registrado alrededor de un centenar de retrasos y cancelaciones de vuelos.

La situación en las instalaciones aeroportuarias ha comenzado a recuperar progresivamente la normalidad. Las lluvias también han causado incidencias en centros educativos de Torrelles de Foix y Vilanova de la Geltrú y en residencias de Martorell, Sant Just Desvern y El Prat de Llobregat. En algunos centros residenciales fue necesario trasladar a residentes, aunque no se han comunicado afectaciones personales.

Durante las próximas horas, el frente de lluvias abandonará Barcelona y avanzará hacia el litoral norte, desde el Maresme hasta el Empordà, en Girona.