El año de nacimiento del hijo se indica en el apartado 2 del modelo 145.

Tras el nacimiento de un hijo, puede que la primera nómina que recibas muestre el mismo porcentaje de IRPF que antes. Para que la empresa tenga en cuenta el cambio en tu situación familiar, puedes comunicárselo con el modelo 145 de la Agencia Tributaria, el formulario que recoge los datos que influyen en la retención sobre el salario.

El trámite se puede hacer durante el año. Basta con actualizar los datos del formulario, firmarlo y entregarlo a quien te paga la nómina. El momento en que lo comuniques importa, porque el Reglamento del IRPF exige que queden al menos cinco días para confeccionar la nómina en la que deba reflejarse una reducción.

Qué casilla del modelo 145 debes rellenar si has tenido un hijo

Los hijos se declaran en el apartado 2 del modelo 145, dedicado a hijos y otros descendientes. Si has tenido un bebé, añade una fila con su año de nacimiento. Si ya habías comunicado otros hijos que siguen cumpliendo los requisitos, conserva sus datos en el formulario actualizado. La columna de adopción o acogimiento se reserva para esos supuestos.

En esa misma fila aparece la casilla «Cómputo por entero». El formulario indica que se marca cuando el hijo convive únicamente contigo, sin convivir también con el otro progenitor. Si el bebé vive con ambos, deja esa casilla en blanco.

El apartado 1 recoge tu situación familiar. Revísalo si el nacimiento también la ha cambiado. La casilla 1, por ejemplo, está prevista para personas solteras, viudas, divorciadas o separadas legalmente con hijos que conviven exclusivamente con ellas, siempre que cumplan las condiciones del formulario.

Si el porcentaje de IRPF baja, el trabajador puede cobrar más en neto con el mismo salario bruto. Fuente: Shutterstock Shutterstock

A quién se entrega el modelo 145 y cuándo puede aplicarse el cambio

Entrega el modelo 145 firmado a tu empresa o entidad pagadora, a través del canal que utilice para gestionar la nómina. Puede ser Recursos Humanos, el departamento de personal o el portal del empleado. La empresa conserva la comunicación a disposición de la Agencia Tributaria.

Si el cambio supone una retención menor, puede reflejarse en la siguiente nómina siempre que falten al menos cinco días para que la empresa la confeccione. La referencia es el día en que se prepara la nómina, aunque el ingreso llegue más tarde.

Una vez actualizados los datos, puedes mantener esa comunicación en los ejercicios siguientes mientras tu situación personal y familiar siga igual.

Cuánto puede bajar la retención del IRPF tras el nacimiento

Tener un hijo puede aumentar el mínimo familiar que se utiliza para calcular la retención. La empresa recalcula el porcentaje con los datos actualizados y el resultado depende del salario previsto, de las circunstancias familiares y de las retenciones ya practicadas durante el año. Por eso, dos trabajadores que acaban de tener un hijo pueden ver cambios distintos en sus nóminas.

Si el porcentaje baja y el resto de conceptos se mantiene, cobrarás más en neto con el mismo salario bruto. La retención es un anticipo del impuesto. La declaración anual del IRPF determina el resultado definitivo y, si te retuvieron de más, podrás recuperar la diferencia cuando corresponda.