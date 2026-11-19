La lluvia de estrellas Leónidas alcanza su máxima actividad en noviembre y podrá observarse desde distintos puntos del territorio. Imagen ilustrativa.

La lluvia de estrellas Leónidas alcanza su máxima actividad en noviembre de 2026 y ofrece una nueva oportunidad para observar uno de los fenómenos astronómicos más conocidos del otoño. A diferencia de otros acontecimientos, no será necesario utilizar telescopios ni prismáticos para contemplar los meteoros.

Según las previsiones del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el fenómeno podrá observarse desde distintos puntos de España, siempre que las condiciones meteorológicas acompañen y se elijan lugares con poca contaminación lumínica.

Máxima actividad de la lluvia de estrellas Leónidas en noviembre de 2026

De acuerdo con el IGN, la lluvia de meteoros Leónidas permanece activa todos los años entre el 6 y el 30 de noviembre. En 2026, su máxima actividad se produjo durante la noche del 17 al 18 de noviembre, aproximadamente a las 00:45 horas en la España peninsular.

La previsión del organismo señala que la tasa habitual de actividad de esta lluvia es de entre 10 y 20 meteoros por hora, aunque la cantidad que puede observarse depende de las condiciones del cielo y del lugar de observación.

Las Leónidas reciben su nombre de la constelación de Leo, ya que sus meteoros parecen proceder de esa región del firmamento. Se originan cuando la Tierra atraviesa los restos de polvo y partículas que deja el cometa 55P/Tempel-Tuttle durante sus desplazamientos alrededor del Sol.

Aunque el máximo de 2026 ya ha tenido lugar, las Leónidas continuarán activas hasta el 30 de noviembre. Por ese motivo, todavía habrá oportunidades para observar algunos meteoros durante las próximas noches, siempre que las condiciones de visibilidad sean adecuadas.

La lluvia de estrellas permanecerá activa hasta el 30 de noviembre, por lo que todavía podrán verse algunos meteoros después de su máxima actividad. Imagen ilustrativa. Freepik

Desde qué zonas de España podrá verse la lluvia de estrellas Leónidas

La lluvia de estrellas Leónidas podrá observarse desde cualquier comunidad autónoma de España, siempre que el cielo esté despejado y haya poca contaminación lumínica. Según el IGN, para los observadores situados en latitudes próximas a los 40 grados norte, el radiante de las Leónidas permanece por encima del horizonte desde la medianoche hasta el amanecer. Por este motivo, las horas nocturnas y las anteriores a la salida del sol son las más apropiadas para intentar observarlas.

Las zonas rurales, los espacios naturales y los miradores alejados de los núcleos urbanos son algunas de las alternativas más adecuadas. También conviene evitar lugares con edificios, árboles o montañas que limiten la visión del cielo.

El organismo recomienda buscar las zonas más oscuras del firmamento y no concentrar la mirada exclusivamente en la constelación de Leo: aunque los meteoros parecen proceder de ese punto, pueden aparecer en cualquier parte del cielo.