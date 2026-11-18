Limpiar el microondas con agua y vinagre es una de las recomendaciones de la OCU para cuidar los electrodomésticos.

Los electrodomésticos son una inversión importante en cualquier hogar, y por eso conviene cuidarlos para evitar gastos de reparación que podrían haberse prevenido. Con un poco de limpieza regular, aparatos como el microondas rinden mejor y duran más.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerda que no hace falta recurrir a productos caros ni específicos para una óptima limpieza, porque el vinagre y el bicarbonato pueden bastar. Uno de sus trucos es meter un tupper con ambos ingredientes en el aparato, una forma económica y respetuosa con el medio ambiente de dejarlo limpio.

A continuación, cómo funciona ese método paso a paso, qué hacer si el microondas está muy sucio y qué otros remedios caseros propone la OCU para otros electrodomésticos.

La manera más eficaz y económica de limpiar el microondas, según la OCU. (Imagen ilustrativa) Shutterstock

Meter un tupper con agua y vinagre para limpiar el microondas

El truco consiste en llenar un tupper con agua y vinagre, colocarlo dentro del microondas y encenderlo a la máxima potencia durante dos minutos. Cuando termina el tiempo, solo queda secar el interior con un trapo.

Este método está pensado para el mantenimiento de rutina, que ayuda a evitar que el desgaste y la suciedad se acumulen con el uso repetido. La OCU insiste en que prevenir es la mejor forma de ahorrarse el dinero de una reparación .

Otras formas de limpiar el microondas

Además del tupper, la OCU propone limpiar el microondas con un paño de microfibra mojado en agua y vinagre. Es una opción rápida para el día a día, que se puede combinar con el truco anterior.

Si el interior está muy sucio, recomienda usar detergente lavaplatos. De este modo, no hace falta comprar un producto específico para tratar la suciedad más difícil.

Se pueden usar para el lavavajillas, el frigorífico y el horno

El mismo criterio aplica a electrodomésticos como el lavavajillas, el frigorífico y el horno. En el primero, la OCU aconseja extraer el filtro y lavarlo bajo el agua corriente con un cepillo, y limpiar las paredes internas con vinagre blanco. Si aparecen malos olores hay que volver a limpiar bien y poner medio limón en las cestas superiores, cambiándolo cada dos o tres lavados.

El vinagre blanco y el bicarbonato sirven para limpiar otros electrodomésticos del hogar, como el frigorífico o el lavavajillas. (Imagen ilustrativa) Shutterstock

En el frigorífico, las paredes, los cajones y la cara interior de la puerta se limpian con una mezcla de agua y vinagre blanco. Para los malos olores, la recomendación es repasar todas las superficies internas con un paño humedecido en pasta de bicarbonato.

Con el horno hay que tener más cuidado ya que los productos específicos suelen estar hechos a base de sosa cáustica, por lo que resultan irritantes para las personas. Aunque son eficaces, la OCU aconseja limpiar rápidamente tras cada uso. Si es un horno antiguo, de chapa esmaltada, propone un remedio casero, que consiste en recubrir las paredes internas con una pasta de agua y bicarbonato, que durante la cocción se seca y absorbe la grasa.