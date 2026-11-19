En España, el precio medio de la luz para el viernes, 20 de noviembre de 2026 será de 141.71 euros por megavatio (MWh), según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Para el viernes 20 de noviembre de 2026 las horas más caras para el uso de la energía eléctrica se situarán de 18:00 a 19:00 de la tarde, con un precio de 279,32 euros / MWh.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el viernes 20 de noviembre?

Franja horaria Precio por MWh De 18:00 a 19:00 279.32 euros De 19:00 a 20:00 263.02 euros De 17:00 a 18:00 260.67 euros De 20:00 a 21:00 259.72 euros De 21:00 a 22:00 240.61 euros

Imagen de lampara. Fuente: Pexels.

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el viernes 20 de noviembre?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 1:00 a 2:00 de la madrugada, cuyo precio se quedará en 57,15 euros / MWh. Estos serán los horarios más económicos:

Franja horaria Precio por MWh De 1:00 a 2:00 57.15 euros De 2:00 a 3:00 57.36 euros De 3:00 a 4:00 58.36 euros De 0:00 a 1:00 58.59 euros De 4:00 a 5:00 60.31 euros

El precio de la luz de este viernes por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 58.59 De 1:00 a 2:00 57.15 De 2:00 a 3:00 57.36 De 3:00 a 4:00 58.36 De 4:00 a 5:00 60.31 De 5:00 a 6:00 65.48 De 6:00 a 7:00 94.76 De 7:00 a 8:00 164.33 De 8:00 a 9:00 186.99 De 9:00 a 10:00 141.69 De 10:00 a 11:00 93.09 De 11:00 a 12:00 72.01 De 12:00 a 13:00 69.76 De 13:00 a 14:00 72.0 De 14:00 a 15:00 95.0 De 15:00 a 16:00 140.91 De 16:00 a 17:00 204.93 De 17:00 a 18:00 260.67 De 18:00 a 19:00 279.32 De 19:00 a 20:00 263.02 De 20:00 a 21:00 259.72 De 21:00 a 22:00 240.61 De 22:00 a 23:00 206.78 De 23:00 a 24:00 198.23

Antes de finalizar, cabe señalar que estas tarifas pertenecen al mercado mayorista y no equivalen al costo final abonado en el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), el cual incorpora peajes, cargos e impuestos.

Iluminación en el hogar Fuente: Pexels

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