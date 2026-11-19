La carga mal acondicionada o con peligro de caída puede constituir una infracción grave sancionada con 200 euros. Imagen ilustrativa.

Llevar objetos sueltos en el coche puede convertirse en un riesgo para la seguridad vial y, en determinadas circunstancias, acarrear una sanción económica en España. El Real Decreto 1428/2003, que regula el Reglamento General de Circulación, establece que la carga debe colocarse y sujetarse de manera que no pueda caer, desplazarse peligrosamente ni comprometer la estabilidad del vehículo.

Por este motivo, la Dirección General del Tráfico (DGT) puede multarte con 200 euros por llevar objetos sueltos en el coche cuando estos constituyan una carga mal acondicionada o con peligro de caída.

Qué dice el artículo 14 del Real Decreto 1428/2003 sobre los objetos sueltos

El artículo 14 del Reglamento General de Circulación establece que la carga transportada en un vehículo y los accesorios utilizados para acondicionarla o protegerla deben estar colocados y, cuando sea necesario, sujetos para evitar que puedan arrastrarse, caer total o parcialmente o desplazarse de manera peligrosa.

La norma también exige que la carga no comprometa la estabilidad del vehículo, no produzca molestias evitables y no oculte los dispositivos de alumbrado, las placas de matrícula ni las señales obligatorias. Por lo tanto, los conductores deben comprobar que los bultos y objetos que transportan estén correctamente colocados antes de iniciar la marcha.

La DGT recomienda guardar los objetos en el maletero y utilizar los sistemas de sujeción disponibles para impedir que se muevan durante el trayecto. También aconseja colocar los elementos más pesados en la parte inferior y evitar que la carga llegue hasta la zona delantera del habitáculo.

La normativa exige que el equipaje esté colocado y sujeto para evitar desplazamientos peligrosos durante la circulación. Imagen ilustrativa. Shutterstock

Cuándo la DGT puede imponer una multa de 200 euros por llevar objetos sin sujetar

La cuantía de la sanción se establece en la Ley sobre Tráfico, aprobada por el Real Decreto Legislativo 6/2015. Su artículo 76 considera infracción grave conducir vehículos con la carga mal acondicionada o con peligro de caída. A su vez, el artículo 80 fija una multa de 200 euros para las infracciones graves.

La DGT también advierte de los riesgos de transportar bultos sin asegurar. En un frenazo brusco o una colisión, los objetos pueden desplazarse y golpear a los ocupantes. Por eso, recomienda utilizar los puntos de anclaje, las redes del maletero y las correas de sujeción para evitar movimientos durante el trayecto.

Las redes, correas y compartimentos permiten mantener las pertenencias en su sitio durante el trayecto. Imagen ilustrativa. Shutterstock

Cómo colocar el equipaje y los objetos dentro del coche para evitar multas

Para reducir los riesgos, la DGT aconseja guardar el equipaje en el maletero y distribuirlo de forma que los elementos más pesados queden en la parte inferior. También recomienda sujetar los bultos a los puntos de anclaje del vehículo y evitar que puedan desplazarse hacia la zona de los pasajeros.

Además, conviene utilizar la red portaobjetos para los elementos pequeños y guardar las pertenencias sueltas en cajas o compartimentos. La cubierta del maletero también puede ayudar a impedir que los objetos salgan despedidos hacia el habitáculo si se produce una frenada brusca.

La regla general es comprobar que nada pueda moverse de manera peligrosa durante la circulación. De esta forma, los conductores pueden evitar situaciones que comprometan la estabilidad del vehículo o pongan en riesgo a quienes viajan en su interior.