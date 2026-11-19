La venta de energía (solar y baterías) alcanzó 144,6 millones de euros, un 50% más que los 96,4 millones del mismo periodo de 2025.

Solaria Energía y Medio Ambiente presentó hoy en Londres los resultados de los nueve primeros meses del año, a la vez que hizo público sus nuevas previsiones financieras y su estrategia de crecimiento durante el Capital Markets Day. Los títulos de la compañía llegaron a superar pérdidas de más de un 7%, para con el correr de las horas ralentizar su caída hasta un 5,61%% pasadas las 15:00 hs.

Si bien sus números no sorprendieron negativamente, el mercado no aprobó su plan en lo que respecta al desarrollo del negocio vinculado a los centros de datos y en cómo financiará su crecimiento. Los otros puntos que los inversores esperaban con ansiedad pasaban por conocer la capacidad de Solaria de transformar los proyectos anunciados en ingresos, caja y rentabilidad.

Vayamos a los números de enero a septiembre. La compañía especializada en energía renovable presentó un beneficio neto de 178 millones de euros, un 25% más que en el mismo periodo del año anterior, apoyado en una producción récord y en la duplicación de sus ventas.

El ebitda avanzó un 30%, hasta 299 millones, lo que sitúa a la empresa en el 90% de su objetivo para el conjunto del ejercicio, marcado en 331 millones de euros, a falta de un trimestre.

En cuanto a los ingresos totales, también mostraron un fuerte repunte ya que aumentaron hasta los 323 millones de euros, cuando en los nueve meses del ejercicio pasado se situaron en 259 millones. Por su parte, la cifra de negocio se duplicó hasta los 260 millones desde 130 millones de un año atrás.

La venta de energía (solar y baterías) alcanzó 144,6 millones de euros, un 50% más que los 96,4 millones del mismo periodo de 2025. España, principal mercado de la compañía, aportó 133,4 millones, un 58% más (84,6 millones en el mismo lapso de tiempo de 2025), el 92% del total.

Solaria explicó en la comunicación enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que crecimiento descansa en el volumen. Para enseguida detallar que la producción alcanzó 3143 GWh (+56%) gracias a un aumento del 59% de la capacidad instalada, hasta 3.063 MW. En España, la capacidad sube un 62%, hasta 2.959 MW, y la producción un 59%, hasta 3.029 GWh, con un precio medio estable en 44 euros por MWh.

Reducción de los gastos operativos en un 7%

La compañía redujo sus gastos de personal un 27% y los operativos un 7%, lo que situó el margen ebitda en torno al 93% de los ingresos totales. El ebit creció un 30%, hasta 252 millones de euros, y el beneficio antes de impuestos un 31%, hasta 213 millones.

El mercado desaprobó su plan en lo que respecta al desarrollo del negocio vinculado a los centros de datos. Fuente: shuttestock

Solaria invirtió 336 millones de euros en el periodo, con un flujo de caja operativo de 187 millones, y cerró septiembre con una caja de 126,8 millones, esto es un incremento de un 73%.

La deuda financiera neta se situó en 1.401 millones de euros, equivalente a 4,2 veces el ebitda del último año. El patrimonio neto aumentó un 55%, hasta 1.100,4 millones, tras la colocación acelerada de acciones de abril.

Previsiones financieras a 2029

La compañía anunció en el Capital Markets Day un nuevo objetivo de ebitda de entre 540 y 560 millones de euros para 2029, frente a los 266 millones de 2025, lo que supone una tasa de crecimiento anual compuesta cercana al 20%. A lo que sumó un plan de inversiones de 1.200 millones entre 2027 y 2029.

Entre los anuncios estratégicos destacan una plataforma de almacenamiento con baterías híbridas de 5 GWh en España y una nueva empresa conjunta para desarrollar un centro de datos de 70 MW en Madrid. La compañía recordó, además, el contrato de compraventa de energía (PPA) de 350 MW en Uruguay.

Solaria presumió de un punto de partida sólido, ya que superó en un 6,4% su objetivo de ebitda de 2025 y con 299 millones de euros a septiembre. Asimismo, destacó que ya alcanzó el 90% de su meta de 331 millones para 2026.

Con todo, los analistas dicen que tras un crecimiento previsto del 37,8% en 2027, el avance del ebitda se ralentizaría hasta el 14,3% en 2028 y a entre el 3,6% y el 7,5% en 2029.

Centros de datos: el futuro de Solaria

En España, Solaria aportará suelo con conexión eléctrica como capital a una empresa conjunta con un socio europeo tier-1 para levantar el centro de datos anunciado de 70 MW en Madrid, que ya cuenta con cliente asegurado.

En concreto, el proyecto, con una inversión de unos 480 millones de euros entre 2027 y 2030, prevé generar en torno a 70 millones anuales de ingresos brutos por alquiler una vez estabilizado. La cartera de centros de datos de la compañía suma ya cinco emplazamientos y más de 1.400 MW en España, Italia y Uruguay.

La lectura que hacen los analistas es que Solaria pretende evolucionar desde un modelo basado en la monetización de terrenos con acceso a la red eléctrica mediante pagos únicos hacia otro que le permita mantener participaciones en los proyectos y obtener ingresos recurrentes a largo plazo.

Así pues, este nuevo modelo permitiría a Solaria participar en el valor generado por las infraestructuras digitales durante toda su vida útil. “Sin embargo, también implica plazos más

largos para materializar parte de los ingresos y una mayor exposición a la ejecución y evolución de estos proyectos”, matizan los expertos consultados por Dow Jones Newswires.

Almacenamiento energético

Solaria invierte 440 millones de euros en 5 GWh de baterías hibridadas con sus plantas solares en España, con entrada en operación a finales de 2028. A pleno rendimiento, la plataforma genera unos 140 millones de euros anuales de caja atribuible a la compañía. La inversión está cubierta con los 220 millones de la ampliación de capital de abril, 150 millones aportados por su socio en Gravyx y 70 millones reinvertidos de la propia caja de las baterías.

La empresa explicó que la apuesta por la hibridación responde a criterios de rentabilidad: instalar baterías en plantas solares existentes, aprovechando sus terrenos y su conexión a la red, exige una inversión sensiblemente menor que una instalación independiente, evita más de dos años de tramitación y reduce la exposición a las restricciones de carga desde la red. “Las plantas ya en operación en Castilla y León registran un periodo de recuperación de dos años”, aclaró.

Por último, para 2027-2029, la compañía prevé aumentar las recompras de acciones con la ambición de elevar la autocartera desde el 2,78% actual hasta el 10%.