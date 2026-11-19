Pedro Sánchez, candidato del PSOE, y Alberto Núñez Feijóo, candidato del PP, vuelven a enfrentarse en un cara a cara. El de 2023 reunió a 5,9 millones de espectadores.

El líder de Vox defendió que el debate de este jueves deja fuera a uno de los tres principales partidos. En la Comunidad Valenciana, Ada Colau, Gabriel Rufián e Irene Montero hicieron campaña por separado pese a compartir candidatura bajo el liderazgo de Compromís.

Santiago Abascal, candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, cuestionó este jueves 19 de noviembre que el debate electoral se limite a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y candidato del PSOE, y Alberto Núñez Feijóo, líder del PP. “¡Falto yo!”, dijo en Benavente (Zamora), donde inició su séptima jornada de campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre.

Preguntado por el cara a cara, Abascal aseguró que a esa hora estará cenando. El debate entre Sánchez y Feijóo de hace tres años reunió a 5,9 millones de espectadores, según EFE. El candidato de Vox tenía previsto cerrar la jornada con un mitin en Gijón.

Abascal sostiene que el bipartidismo ya no representa el escenario electoral

El líder de Vox se apoyó en la representación parlamentaria y en los sondeos para sostener que PP, PSOE y Vox son las tres principales fuerzas del país. A su juicio, ese escenario deja sin sentido un debate reservado a los dos primeros.

Abascal también puso en duda que Sánchez y Feijóo exhiban diferencias de fondo. El candidato afirmó que el PP y el PSOE pactan en Bruselas políticas sobre inmigración, cambio climático y Agenda 2030, y defendió que su participación aportaría una “diferencia de pareceres”.

Santiago Abascal, candidato de Vox, cuestionó en Benavente que el primer debate se limite a Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Fuente: EFE Kiko Huesca

Cuándo será el debate con los cuatro candidatos

Abascal podrá debatir con Sánchez y Feijóo el jueves 26 de noviembre, tres días antes de las elecciones. En el encuentro, organizado por la Academia de Televisión, también participará Ada Colau, candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno.

Fuentes de Vox indicaron a EFE que Abascal ya reservó el miércoles y el jueves de la próxima semana para hacer una pausa en su gira electoral y preparar el debate.

Colau, Rufián y Montero hacen campaña por separado en la Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana es el único territorio donde Frente Amplio, ERC y Podemos comparten papeleta el 29N. Lo hacen en Compromís Front Valencià, una coalición liderada por Compromís que decidió centrar la campaña en sus candidatos al Congreso. La formación, según EFE, no programó un acto conjunto con los tres líderes nacionales.

Colau se reunió este jueves con una asociación de víctimas de la dana en Catarroja y después atendió a la prensa en Benetússer, acompañada por los tres primeros candidatos de la coalición por Valencia. Gabriel Rufián, candidato de ERC a la Presidencia del Gobierno, tenía previsto acudir por la tarde a Castellón con Ignasi García y Nuria Calduch, los dos primeros nombres de la lista por esa provincia.

Irene Montero, candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, ya había viajado el lunes a Elche para respaldar a María Teresa Pérez, cabeza de lista por Alicante. La coalición aspira a superar los cuatro escaños que sus integrantes consiguieron en 2023 dentro de la candidatura de Sumar, tres por Valencia y uno por Alicante.