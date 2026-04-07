El Ministerio de Capital Humano habilitó en abril de 2026 una nueva edición del programa de vouchers educativos, una asistencia mensual destinada a aliviar el costo de las cuotas escolares en colegios privados con subsidio estatal. El objetivo declarado del programa es evitar la deserción escolar en el sector de gestión privada, brindando una ayuda económica para acompañar la educación de niños y jóvenes En cuanto al monto, el beneficio no tiene un valor fijo en pesos sino que se calcula como el 50% de la cuota programática del establecimiento al que asiste el menor, con un tope máximo por hijo establecido por la normativa vigente para el ciclo lectivo 2026. Para las solicitudes de abril, el ingreso familiar máximo permitido se calcula tomando como referencia el valor del salario mínimo, vital y móvil actualizado a la fecha de carga de la solicitud. El pago se acredita directamente por transferencia bancaria en la cuenta informada por el beneficiario y puede cobrarse hasta diciembre inclusive. Para saber si corresponde acceder al beneficio, hay que cumplir una serie de condiciones. El solicitante debe tener DNI argentino y al menos dos años de residencia legal en el país, y sus hijos o menores a cargo deben asistir a establecimientos de gestión privada de nivel inicial, primario o secundario que cuenten con al menos 75% de aporte estatal. Además, los ingresos del grupo familiar no pueden superar los siete salarios mínimos, vitales y móviles. El programa otorga un voucher por cada hijo en edad escolar y es compatible con cualquier otra prestación del Estado. También hay condiciones que el solicitante debe mantener una vez obtenido el beneficio. El estudiante debe conservar su condición de alumno regular, dato que la institución educativa verifica de manera mensual. En materia de pagos, si se acumulan dos cuotas escolares impagas, el voucher se suspende hasta regularizar la deuda —aunque puede cobrarse de forma retroactiva—, y con tres cuotas adeudadas la cancelación es definitiva. La inscripción se realiza de forma 100% digital, gratuita y sin intermediarios. El trámite lo debe completar uno de los responsables parentales ingresando con usuario y contraseña a la app Mi Argentina y luego accediendo a la plataforma oficial del programa en voucherseducativos.educacion.gob.ar, donde se cargan los datos del adulto, del estudiante y de la institución educativa. El resultado de cada solicitud se publica en esa misma plataforma; en caso de rechazo por cuestiones académicas, hay un plazo de cinco días corridos para presentar un reclamo con documentación respaldatoria. El Gobierno advirtió que el programa no solicita datos personales por teléfono ni redes sociales. Un punto a tener en cuenta antes de iniciar el trámite es verificar el porcentaje exacto de aporte estatal que recibe el colegio, ya que ese dato es el principal motivo de rechazo del sistema: si la institución no alcanza el umbral del 75%, la solicitud cae automáticamente.