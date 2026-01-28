El programa de vouchers educativos fue lanzado en 2024 y se prorrogó para 2025 debido a su impacto positivo (Fuente: Archivo).

Con el inicio de 2026, miles de familias argentinas que recibieron los vouchers educativos durante 2025 se preguntan si deben volver a inscribirse para continuar percibiendo el beneficio.

La incertidumbre se multiplica ante la falta de confirmación oficial sobre nuevos pagos ni sobre la continuidad del programa en 2026.

Vouchers educativos 2026: cuál es la respuesta oficial

Según información del portal oficial del Gobierno, hay que volver a realizar el proceso de inscripción en el período estimado. El voucher no se renueva automáticamente. Esta aclaración es fundamental para quienes esperan mantener el beneficio durante el nuevo ciclo lectivo.

El Programa de Asistencia Vouchers Educativos, lanzado por el Ministerio de Capital Humano a través de la Secretaría de Educación, fue extendido hasta diciembre de 2025, pero aún no hay anuncios oficiales sobre su continuación en 2026.

¿Cómo verificar el estado actual de tu solicitud?

Mientras se espera la apertura de una nueva convocatoria, las familias beneficiarias pueden consultar si su solicitud del ciclo anterior sigue vigente. El procedimiento se realiza a través de la plataforma oficial:

Ingresar a https://voucherseducativos.educacion.gob.ar/ Acceder con usuario y contraseña de Mi Argentina. Dirigirse a la sección “Menores a cargo”. Visualizar el campo “Estado de Solicitud”.

Los estados posibles son: “Aprobado” (cumple requisitos socioeconómicos y la institución validó la regularidad del alumno); “En evaluación” (información siendo cruzada con ANSES), o “Rechazado” (se superaron topes de ingresos o la institución no posee el 75% de aporte estatal requerido).

¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

El programa está dirigido a familias que cumplan con los siguientes requisitos establecidos por el Ministerio de Capital Humano:

Requisito académico: hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada de niveles inicial, primario y secundario con al menos 75% de aporte estatal.

Requisito socioeconómico: ingresos familiares no superiores a 7 Salarios Mínimos Vitales y Móviles.

Requisito de residencia: familias argentinas y extranjeras con residencia en el país superior a 2 años.

Requisito de registro: contar con usuario en Mi Argentina y CBU actualizado en ANSES.

Monto y características del beneficio

El voucher educativo consiste en una prestación económica mensual. Según la normativa oficial, el monto de la prestación es igual al 50% del valor de la cuota de jornada simple de cada nivel educativo informada por cada jurisdicción o estimada por la Secretaría de educación.

La prestación se abona mensualmente y, según lo establece ANSES, si el estudiante tiene un solo responsable parental registrado, este será el titular. Si hay dos responsables parentales, cobra quien conviva con el estudiante.

Las familias deben estar atentas a las causales que pueden generar la exclusión del programa. Según información oficial, la prestación cesa por vencimiento del programa, por renuncia del titular, por pérdida de la condición de alumno regular, por muerte del estudiante o por adeudar 3 o más cuotas escolares.

El programa de vouchers educativos fue lanzado en 2024 y se prorrogó para 2025 debido a su impacto positivo (Fuente: Archivo).

Además, si hay 2 cuotas impagas, el beneficio se suspende hasta regularizar la deuda, pudiendo cobrarse retroactivamente. Si hay 3 cuotas impagas, se cancela el beneficio definitivamente.

¿Qué pasa con los pagos de enero 2026?

En enero de 2026, el pago corresponde generalmente a la cuota devengada de diciembre de 2025, ya que el programa funciona mediante un sistema de retroactividad y pagos desfasados. Sin embargo, la continuidad de estos pagos depende del mantenimiento de las condiciones establecidas por el programa.

Es importante no confundir ambos beneficios. Mientras que el Voucher Educativo es un pago mensual para cuotas de colegios privados subsidiados, la Ayuda Escolar Anual de ANSES es un pago único que se liquida habitualmente a partir de marzo.