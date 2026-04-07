El Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) vuelve a actualizarse en abril de 2026. Se trata del quinto ajuste consecutivo dentro de un esquema de aumentos escalonados. Según el cronograma oficial fijado por la Resolución 9/2025 del Ministerio de Capital Humano, el valor sube a $357.800 para trabajadores mensualizados que cumplen una jornada laboral completa de ocho horas diarias. A partir del 1° de abril de 2026, los valores oficiales son: Es importante aclarar que ningún empleador puede abonar por debajo de estos montos, independientemente del sector o la actividad, para trabajadores comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, el Régimen de Trabajo Agrario y la Administración Pública Nacional. El Salario Mínimo Vital y Móvil rige para todos los trabajadores en relación de dependencia comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo, el personal agrario y los empleados de la Administración Pública Nacional. También opera como referencia informal en el sector no registrado, donde trabaja aproximadamente el 40% de la fuerza laboral argentina. La resolución publicada en el Boletín Oficial el 3 de diciembre de 2025, fijó una senda de diez aumentos escalonados con un incremento total del 16,8% entre noviembre de 2025 y agosto de 2026. El valor final previsto es de $376.600. Un aspecto clave del esquema actual es que los aumentos no se ajustan automáticamente por inflación: los montos están predefinidos por decreto y no se modificarán en función de la variación del índice de precios al consumidor hasta que concluya el período vigente. El Salario Mínimo Vital y Móvil no solo determina el piso salarial legal: también funciona como referencia para el cálculo de múltiples prestaciones del Estado. En abril de 2026, el monto mínimo es de $178.900 (equivalente al 50% del SMVM) y el máximo asciende a $357.800 (100% del SMVM). El beneficio se calcula como el 75% del salario neto más alto percibido en los seis meses previos al cese del vínculo laboral, dentro de esos límites. El ingreso familiar máximo para acceder al programa no puede superar tres veces el SMVM vigente, lo que en abril implica un tope de $1.073.400. La prestación económica para mujeres e integrantes del colectivo LGBTI+ en situación de violencia de género equivale a un salario mínimo mensual, es decir, $357.800 durante tres meses consecutivos. La ley garantiza que los jubilados con 30 o más años de aportes efectivos cobren al menos el 82% del SMVM, lo que en abril equivale a $293.396. La fuente oficial para consultar las resoluciones vigentes es el sitio del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, disponible en argentina.gob.ar/trabajo/consejodelsalario.