La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que durante noviembre 2025 se acreditará un pago extraordinario de casi $ 420.000 para un grupo específico de familias que cumplan con un requisito especial, aunque también hay otras condiciones generales.

Además, el Gobierno determinó que los ajustes tanto para este beneficio como para las principales las prestaciones sociales se den por el vigente régimen de Movilidad , es decir, con base en el dato de inflación de dos meses antes al pago.

ANSES depositará $ 400.000 en septiembre: quiénes pueden cobrarlo

Este refuerzo económico está dirigido a las familias que finalicen un proceso de sumar un niño legalmente a su hogar y cumplan con los requisitos exigidos por el organismo previsional.

Se trata de la Asignación de Pago Único (APU) por Adopción, cuyo monto asciende a $ 417.115, tras la aplicación del aumento del 2,1% establecido por la fórmula de movilid

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del SUAF pueden cobrar este beneficio.

Fuente: Shutterstock Arlette Lopez

¿Quiénes son los beneficiarios de la Asignación por Adopción?

La administración nacional determinó que podrán acceder a este beneficio los siguientes grupos:

Trabajadores en relación de dependencia

Personas que se encuentren cobrando por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)

Trabajadores por temporada

Trabajadores rurales

Personas que cobren la Prestación por Desempleo

Personas que cobren la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra

Personas que cobren o hayan cobrado la Asignación Universal por Hijo, Hijo con Discapacidad o Asignación por Embarazo

Requisitos para acceder a la APU por Adopción en septiembre 2025

Para cobrar los $ 417.000, ANSES exige el cumplimiento de las siguientes condiciones:

Realizar el trámite entre los 2 meses y 2 años posteriores a la sentencia de adopción.

Presentar la documentación obligatoria que incluye todos estos papeles: DNI de los adoptantes y del menor, sentencia judicial de adopción y partida de nacimiento actualizada.

Respetar los topes de ingresos vigentes: individual de hasta $ 2.453.608 y familiar de hasta $ 4.907.216.

¿Cómo solicitar el pago único de ANSES?

El trámite puede gestionarse tanto de manera presencial como virtual a través de Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. El procedimiento es el siguiente:

Reunir la documentación exigida.

Ingresar a Mi ANSES o sacar turno en una oficina.

Completar el formulario de la Asignación de Pago Único.

Presentar la solicitud dentro del plazo establecido.

Realizar el seguimiento del trámite online.

Una vez aprobado, el monto se deposita directamente en la cuenta bancaria declarada, generalmente dentro de los 30 días hábiles posteriores a la validación.