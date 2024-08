El asesor clave de Trump cuestionó las medidas económicas de Milei: "Está gobernando como los peronistas"

El expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y hombre cercano a Donald Trump, Mauricio Claver-Carone, se despachó en las últimas horas con fuertes críticas a Milei, a quien acusó de estar impulsando "políticas peronistas" y gobernando con la "ilusión" de conseguir más dinero del FMI si el magnate republicano vuelve al poder.

"Lo que estamos viendo es un equipo que básicamente está trabajando a nivel doméstico en políticas peronistas de reforzar el peso argentino, de seguir buscando maneras de gastar reservas para reforzar el peso en vez de ir por la liberalización de la que tanto habló Milei en las elecciones. Desafortunadamente, ha estado gobernando con políticas peronistas y personas de trayectoria peronista", apuntó Claver-Carone durante una entrevista con el medio El Observador.

"Milei en el exterior habla extraordinario, en las conferencias internacionales habla como un verdadero liberal ortodoxo. Pero domésticamente tiene un equipo que está gobernando como el peronismo ", insistió desde Estados Unidos.



Las críticas del asesor de Trump llegaron también hasta el ministro Luis Caputo. Claver-Carone considera que el funcionamiento de la cartera de Economía "es más de lo mismo".

"Están gastando todas las reservas, lo mismo que fracasó la primera vez cuando era presidente del Banco Central y ministro de Macri. Milei aspiró a una política de dolarización y está gobernando con una política de reforzar el peso argentino", remarcó.

Claver-Carone, extitular de BID.

La diferencia entre Milei y Macri y la "ilusión" de conseguir más plata del Fondo

Son muchos los especialistas que creen que el Gobierno nacional apuesta a una victoria de Donald Trump en las presidenciales de Estados Unidos para obtener más dinero del Fondo Monetario Internacional.

Sin embargo, Claver-Carone, quien ocupó diversos cargos durante la presidencia del líder republicano entre 2017 y 2021 , descartó esa posibilidad y dijo que la relación entre Trump y Milei no es comparable a la que el magnate mantuvo con Mauricio Macri.

"Hay que recordar que Milei no es Macri. Macri tenía una relación de más de 30 años con Trump. Trump fue socio de Franco, el padre de Mauricio. Con el presidente Trump nosotros apoyamos a la Argentina en un momento, pero había una confianza y una relación de más de 30 años. La política de ganar tiempo pensando que con Trump va a conseguir más dinero del Fondo es una ilusión, es ilógica y va a llevar al fracaso. Porque primero no funciona de esa manera. Y segundo, Milei y Trump todavía no tienen relación" , resumió.



Para reforzar su análisis, el extitular del BID recordó lo que sucedió con Jair Bolsonaro cuando estuvo al frente de la presidencia en Brasil y sus inconvenientes para comunicarse con Trump por no saber hablar inglés, algo que tampoco sabe hacer Javier Milei.

"Y hay otro problema que yo viví con Bolsonaro. Aunque haya respeto mutuo, es difícil crear la relación porque no se entienden. Porque ni Bolsonaro ni Milei hablan inglés, así que van a tardar más tiempo en crear esa confianza y esa relación", concluyó.