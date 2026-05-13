Este miércoles, 13 de mayo de 2026, la cotización deldólar llegó a 3780.11 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,53%. En la última semana, la cotización del dólar subió 1.13%, pero en el último año cayó 5.81%, lo que sugiere un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa. En los últimos 10 días, la cotización del dólar mostró vaivenes al inicio, un breve descanso en el tramo medio y una clara recuperación final, cerrando con tres avances consecutivos y un saldo neto positivo. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 3.72%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable comparado con la volatilidad anual del 12.90%. La cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto refleja un crecimiento en el valor de la moneda comparado con los días anteriores, lo cual podría indicar una mayor confianza del mercado. El costo de comprar 100 dólares en Colombia, considerando un valor por unidad de 3780.1101 pesos colombianos, es de 378011.01 pesos colombianos; 200 dólares cuestan 756022.02 pesos colombianos y 500 dólares cuestan 1890055.05 pesos colombianos.