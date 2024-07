Caen más las reservas: el BCRA apuesta por el blanqueo y un acuerdo con FMI

La caída de las reservas del Banco Central sigue siendo la preocupación central del mercado financiero. La entidad vendió este lunes u$s 124 millones en su intervención cambiaria, por el pago de importaciones de energía. Así, las reservas brutas internacionales cerraron la jornada en u$s 27.132 millones, cayendo u$s 175 millones con respecto al viernes.

Con solo dos ruedas más por delante, julio se encamina a ser el segundo mes consecutivo con saldo neto vendedor del Central. En lo que va del mes, acumula una pérdida de u$s 36 millones por la alta demanda de importaciones, la apreciación cambiaria y la nueva política de intervención cambiaria para retirar pesos de la plaza.

"Estamos muy próximos a cerrar el mes y siempre eso activa demanda por cobertura y cierre de posiciones. A eso tenés que añadir pagos de importación de energía, que en julio fueron mayores por el frío. Eso alteró el resultado de la balanza energética", asegura Gustavo Quintana, operador de cambios de PR.

El Gobierno logró bajar la brecha cambiaria al 40%, pero el costo fue una menor acumulación de reservas. "Actualmente el foco del mercado está puesto sobre la dinámica de las reservas en una etapa donde justamente se anticipaban mayores presiones por la estacionalidad y los crecientes pagos a importadores y deudas, a la espera de poder ir avanzando gradual y escaladamente hacia una salida del cepo", aseguró el economista Gustavo Ber.

Con la estacionalidad jugando en contra, el gobierno de Javier Milei apuesta a un abultado blanqueo o a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para fortalecer las arcas del Central.

Con ese escenario conspira, sin embargo, la cotización internacional de la soja, que este lunes cayó a u$s 388, la menor cotización en casi cuatro años.