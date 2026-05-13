La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) aplicará un nuevo incremento para los jubilados y pensionados luego de que el INDEC publique el dato de inflación de abril. En este contexto, se podrá calcular el monto del aguinaldo que será cobrado por los adultos mayores a mediados de año. Este jueves 14, el INDEC publicará el dato de inflación de abril, porcentaje que se traducirá de forma directa en un nuevo incremento para los adultos mayores. Según anticiparon distintas consultoras privadas, el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostraría una desaceleración frente a marzo y volvería a ubicarse por debajo de 3% mensual. De acuerdo al último informe de la consultora C&T, el IPC del cuarto mes del año será de 2,4%. Si llega a darse ese número, la jubilación mínima que actualmente está en $ 393.174,10 pasaría a $ 402.610,28. Durante junio, ANSES pagará el aguinaldo, el cual consta del 50% de la mejor remuneración percibida por los jubilados. En caso de que quienes cobren el haber básico, deberán dividir $ 402.610,28 entre 2. Significa que los beneficiarios de la jubilación mínima cobrarán $ 402.610,28 + $ 201.305,14 (aguinaldo) + $ 70.000 (bono de refuerzo) para un total de $ 673.915,42. ANSES publicó el calendario de pagos de mayo para los jubilados y pensionados, el mismo quedó de la siguiente manera: En mayo 2026, los jubilados y pensionados de ANSES cobrarán sus haberes en las siguientes fechas: