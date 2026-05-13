Al 31 de marzo, Los Grobo Agropecuaria cerró los primeros nueve meses de su año fiscal con pérdidas de $ 23.085,2 millones. El monto es casi 37% menor que los $ 36.606,7 millones en rojo de igual período del año anterior, según el balance que presentó la empresa a la Comisión Nacional de Valores (CNV). “En este ejercicio, la sociedad prevé seguir participando del mercado agropecuario argentino, con foco en los negocios de originación y comercialización de granos y en la venta de insumos, a través de acuerdos comerciales con exportadores, productores y proveedores”, dijo en la presentación de sus resultados. “Al 31 de marzo de 2026, la sociedad presenta patrimonio neto negativo. Todo lo descripto genera una incertidumbre importante sobre la capacidad de la sociedad para continuar como empresa en funcionamiento y, por lo tanto, la base contable aplicable en los presentes estados financieros, en cuanto al valor realizable de sus activos y de cancelación de sus obligaciones en el curso normal del negocio, depende de la resolución final del mencionado proceso”, agregó, en alusión a la convocatoria de acreedores que el grupo, controlado por el fondo Victoria Capital, solicitó en febrero del año pasado. Actualmente, Los Grobo tiene una deuda consolidada de $ 326.046,6 millones (alrededor de u$s 230 millones). La crisis de la compañía comenzó el 26 de diciembre de 2024, cuando informó que no podría hacer frente a un pagaré bursátil por u$s 100.000. Al mismo tiempo, Agrofina, productora de agroinsumos que controla, defaulteó un título similar por $ 400 millones y un vencimiento de u$s 4,7 millones de obligaciones negociables. Esta delicada situación financiera culminó con su presentación en concurso preventivo. Según explicó en aquel entonces, confluyeron dos factores principales. Por un lado, las condiciones macroeconómicas afectaron de forma directa su flujo de fondos. Por otro, la sequía histórica de la campaña 22/23 provocó una caída del 40% en la producción. Desde aquel entonces, Los Grobo comenzó un proceso de reestructuración para posibilitar la continuidad del negocio y reordenar sus pasivos con sus acreedores comerciales y financieros. Como parte de este plan, la empresa comenzó a desarmar unidades que requerían alto capital de trabajo y ofrecían baja rentabilidad. Además, redujo su plantilla de 469 empleados a 247 para reestructurar costos y su estructura operativa, y avanzó en la separación de Agrofina. Los Grobo tenía cuatro negocios: uno de molinería, otro de producción, el de originación de granos y el de distribución de insumos. De tal modo, la empresa conservó únicamente los últimos dos. Además, el 17 de noviembre de 2025, la sociedad logró un acuerdo comercial por un año con la brasileña Amaggi para la campaña 2026 con la que proyecta escalar su producción a 700.000 toneladas y superar los 900 clientes este año. Actualmente, la empresa se encuentra operando con más de 778 clientes y un volumen superior a 518.000 toneladas (en el período julio/marzo 2026). Según comentaron a El Cronista fuentes cercanas a la empresa a comienzos de año, la compañía apuntaba a recuperar hacia fin de 2026 cerca del 50% del volumen de negocio que tenía antes de la crisis. El objetivo era que, hacia noviembre, cuando finalizara el acuerdo que mantiene con la brasileña, Los Grobo superara el millón de toneladas en originación de granos y alcanzara ventas de insumos por u$s 40 millones.