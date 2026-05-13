El ministro de Economía, Luis Caputo, logró una exitosa licitación de deuda del Tesoro, en la que absorbió pesos y extendió los vencimientos, en su mayoría para después de las elecciones presidenciales de 2027. La Secretaría de Finanzas adjudicó $ 10,71 billones tras recibir ofertas por un total de $ 14,40 billones. “Esto significa un rollover de 110% sobre los vencimientos del día de la fecha”, informó el ministerio de Economía. Los instrumentos más demandados fueron los bonos duales, con vencimiento en 2028 y 2029. El Gobierno concedió premio a los inversores que se volcaron por ellos: Adcap Grupo Financiero estimó que fueron del 0,7% en el caso de la TXMJ8 y de 0,2% en el de la TXMJ9. Por su parte, la Lecap al 30 de septiembre de 2026 captó $ 4,48 billones a una tasa efectiva mensual de 2,09% y una TIREA de 28,14 por ciento. Lecap al 30/9/26 (S30S6) - $ 4,48 billones al 2,09% TEM y 28,14% TIREA. Bono CER al 31/5/27 (TZXY7) - $ 0,24 billones a 1,54% TIREA. Bono CER al 30/9/27 (TZXS7) - $ 0,72 billones a 5,04% TIREA. Bono Dual CER/Tamar +3% al 30/6/28 (TXMJ8) - $ 2,24 billones a 4% TIREA Bono Dual CER/Tamar al 29/6/29 (TXMJ9) - $ 2,45 billones a 6,19% TIREA Bono Dólar Linked al 30/9/26 (D30S6) – $ 0,58 billones a 5,11% TIREA. Hard Dólar al 29/10/27 (AO27) – u$s 150 millones a 5,12% TIREA (5% TNA). Hard Dólar al 31/10/28 (AO28) – u$s 150 millones a 8,55% TIREA (8,24% TNA). “El jueves se realizará, hasta las 13:00 hs, la segunda rueda de los bonos AO27 y AO28 al precio de corte de la licitación de hoy por un total adicional de u$s 100 millones en cada tramo”, informaron las autoridades.