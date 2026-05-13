La cotización del dólar alcanzó los MXN 17.18 en la sesión de cierre de mercados del miércoles, 13 de mayo de 2026. Esta cifra refleja una variación del -0.25% en comparación con su costo al inicio de la jornada. En el mercado del Dólar, la cotización retrocedió 0.75% en la última semana y acumula una caída de 9.01% en el último año, señalando una tendencia bajista. En México, en los últimos 10 días, en los últimos 10 días predominó un sesgo bajista: 6 descensos y 4 avances, sin días planos, con alta volatilidad y alternancias casi diarias. La volatilidad económica del Dólar en la última semana es del 5.42%, que es menor que la volatilidad anual del 7.67%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Dólar marca una tendencia positiva con un dato de -1 igual a 2, lo que refleja un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento sostenido sugiere que la demanda por la moneda está en ascenso, impulsando su cotización al alza. En contraste, si el dato de -1 hubiese sido negativo, indicaríamos una tendencia a la baja, lo que habría señalado una depreciación de la moneda en relación con las semanas previas. La estabilidad del Dólar dependerá de factores económicos y de confianza en el mercado. La tendencia actual sugiere un entorno optimista para los inversores, pero es crucial monitorear cualquier cambio que pueda influir en el valor del Dólar. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN. En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria. Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.