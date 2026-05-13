Un día antes de emprender viaje a Mendoza y con un ojo puesto en lo que pueda suceder en el Congreso, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mantuvo una serie de reuniones con dos de los ministros del equipo nacional. En paralelo, la Justicia escuchó la declaración de un nuevo testigo en la investigación que sigue el rastro de su patrimonio y avanzó, en un expediente paralelo, sobre el hermano del ministro por presuntas inconsistencias en sus propios bienes. Luego del encuentro de la Mesa Política el martes por la tarde, la agenda de Adorni se reactivó con un encuentro al mediodía en su despacho con el ministro de Salud, Mario Lugones. Desde el Gobierno informaron que se trató de una cita de seguimiento de las que suelen agendar cada dos semanas como parte de la rutina de la cartera, sin brindar mayores detalles al respecto. A comienzos de semana, trascendieron datos de la auditoría que encaminó Lugones desde los primeros días de la intervención de la vieja Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), hoy convertida en una secretaria bajo si órbita, en manos de Alejandro Vilches. El reporte acusaba sobreprecios de hasta el 4239 por ciento en la compra de insumos ortopédicos en relación al costo de mercado, entre otros datos llamativos. La causa que lleva adelante el juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Piccardi tiene a Diego Spagnuolo procesados, junto a su número dos, Daniel Garbellini, el presunto enlace con los empresarios, Miguel Calvete, y 11 firmas del rubro de la salud. Apunta a un esquema de presuntas licitaciones direccionadas por un total que supera los $70 mil millones. Por la tarde, Adorni tenía previsto recibir a la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Según pudo saber El Cronista, la agenda oficial gira en torno a una serie de temas prioritarios para la sucesora de Patricia Bullrich como los vuelos de tránsito ilegal (TAI) con foco en Santa Fe, las listas de personas inadmitidas para asistir al Mundial, la lista de deudores alimentarios y el futuro de la obra social de las fuerzas federales, tras la virtual disolución de IOSFA. En medio de ese escenario, Adorni buscará mañana recuperar centralidad política con un viaje exprés a Mendoza mientras la oposición buscará quórum para emplazar a las comisiones de la Cámara de Diputados a tratar un pedido de interpelación al jefe de gabinete. El funcionario acompañará al ministro de Economía, Luis Caputo, y al presidente de YPF, Horacio Marín, en la inauguración del Parque Solar Fotovoltaico “El Quemado”, en Las Heras, considerado el primer proyecto desarrollado bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Por ahora, el evento se resumiría al acto de inauguración y un recorrido por el lugar. El anfitrión de la visita será el propio gobernador Alfredo Cornejo. No es un dato menor. El mandatario mendocino se consolidó como uno de los principales aliados políticos de la Casa Rosada y mantiene diálogo fluido con la mesa electoral que encabeza Karina Milei junto a Eduardo “Lule” Menem. En las municipales de febrero, los libertarios confluyeron con el frente Cambia Mendoza y se impusieron en tres de los seis departamentos en disputa. En Balcarce 50 piensan el vínculo con Cornejo con una idéntica proyección electoral para 2027, aunque no esté dicha la última palabra. Hoy La Libertad Avanza funge a nivel local como un aliado circunstancial, con mayores reservas que las que se evidencian en la Casa Rosada. No renuncian a la posibilidad de imponer a Luis Petri como cabeza de una fórmula conjunta, dado que Cornejo no tiene reelección. Los cruces entre la periodista Cristina Pérez y el jefe de Gabinete -alguna vez amigos y compañeros de radio- respecto al viaje del funcionario a Aruba dejaron al diputado y ex ministro de Defensa en una situación incómoda. Tampoco contribuyó que su nombre fuera puesto a circular en la quiniela de posibles reemplazos para el ministro-coordinador. Hay quienes aseguran que eso puede costarle su lugar en el esquema de construcción territorial en Mendoza que hoy privilegia el entendimiento con Cornejo. De hecho, al momento de la publicación de este artículo, Petri no figuraba entre los invitados al acto con Adorni y el mandatario pese a haber sido cabeza de lista en 2025. En ese contexto, la actividad de Mendoza buscará enviar un mensaje doble. Hacia afuera, mostrar gestión, inversiones y avance del RIGI. Hacia adentro, exhibir que el oficialismo todavía conserva capacidad de articulación política mientras el cerco judicial sobre el entorno de Adorni continúa avanzando como parte del goteo diario. Hoy pasó por Comodoro Py el propietario de la casa que Adorni alquiló en Indio Cuá, mientras remodelaba su propia unidad con un costo que rondó los u$s 245 mil según el testimonio del contratista Martín Tabar. El testigo José Luis Roríguez aportó los acuerdos firmados así como los intercambios con el ministro-coordinador entre octubre de 2023 y junio de 2025. El dato nuevo fue la extensión del alquiler por tres meses con respecto al contrato original sumado a que el jefe de Gabinete ya se había alojado en el arranque de 2024 en la misma residencia bajo la modalidad temporal. En total, contabilizando los u$s 13 mil dólares del acuerdo de doce meses, los u$s2400 que habría abonado -acorde a versiones periodísticas- por el verano (enero y febrero) de 2024 y los tres meses que sumó al final -abril a junio de 2025-, Adorni pagó cerca de u$s21 mil por casi 18 meses de alquiler en el country de Exaltación de la Cruz. Acorde a la última filtración mediática, todo habría sido saldado en efectivo. En simultáneo, se amplió el universo familiar del jefe de Gabinete que se encuentra bajo la lupa judicial. Luego que la denuncia contra Bettina Angeletti por los nexos con proveedores del Estado empezara a moverse bajo la tutela del mismo juez de la causa original, Ariel Lijo, y el fiscal Carlos Stornelli, otra acusación por presunto enriquecimiento ilícito dio sus primeros pasos, esta vez con foco en el legislador bonaerense Fracisco Adorni. El hermano del jefe de Gabinete fue denunciado también por la diputada Marcela Pagano a partir de las sospechas en torno a supuestas inconsistencias patrimoniales en relación con lo declarado en 2024y 2025. La presentación menciona también el delito de falsedad u omisión maliciosa e incluso un eventual encuadre de lavado, acorde a la evolución del expediente. En este caso, la causa recayó en el juzgado subrogado por Daniel Rafecas y la fiscalía de Guillermo Marijuan, quien ya solicitó levantar el secreto fiscal del diputado entre otras medidas de pruebas. Si bien la denuncia hace foco en el crecimiento de bienes y la rápida cancelación de un crédito del BAPRO por $60 millones en solo un año, de fondo lo que promueve como hipótesis es que el legislador estuviera canalizando bienes correspondientes de su hermano. “La conjunción de los siguientes elementos: (i) el vínculo fraternal directo entre el denunciado y el funcionario investigado en la causa preexistente; (ii) la designación de Francisco Adorni en un cargo estatal coincidente con el ingreso de su hermano a la función pública nacional; (iii) la promoción jerárquica en junio de 2025, cuestionada por su falta de antecedentes específicos; (iv) la cancelación acelerada de un pasivo hipotecario sustancial en doce meses; y (v) la simultaneidad temporal con las maniobras patrimoniales que se investigan en la causa madre” sustentan, al entender de la diputada, el pedido de investigación ante la Justicia. A su vuelta de Mendoza, el jefe de Gabinete deberá definir si enfrenta o no los micrófonos de la Sala de Prensa de Casa Rosada. Todavía no lo dan por seguro. Tampoco se conoce bajo qué formato se realizará en caso de concretarse.