Mientras el Gobierno concentra el discurso público en el equilibrio fiscal y la reducción del gasto estatal, las planillas anexas de la Decisión Administrativa 20/2026 también aplican un freno sobre obras públicas estratégicas para el aparato productivo argentino y para gobernadores de todos los colores políticos. Según pudo corroborar El Cronista, los anexos revelan recortes sobre rutas nacionales, infraestructura hídrica, saneamiento y programas federales financiados incluso por organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial. El patrón que aparece es consistente: menos transferencias de capital, menos financiamiento federal y caída de obras vinculadas a logística agroindustrial, transporte pesado, energía y comercio exterior. Tomando únicamente los recortes provincializados y explicitados en las planillas oficiales, el ajuste relevado sobre obras públicas estratégicas asciende a aproximadamente $21.672 millones. La provincia más afectada es Entre Ríos, que concentra cerca del 29,8% del total recortado, principalmente por la poda sobre la Ruta Nacional 12 y obras vinculadas a infraestructura hídrica. Le siguen Catamarca, con el 21,9% del ajuste, y Buenos Aires, con el 16,3%, especialmente por los recortes sobre la Ruta Nacional 5 y otros corredores viales ligados al agro y la logística. Uno de los recortes más importantes aparece sobre la Ruta Nacional 5, particularmente en el tramo Mercedes–Suipacha, en la provincia de Buenos Aires. La obra pierde $1.787 millones. Esta ruta es uno de los principales corredores logísticos del país. Según Vialidad Nacional, por esa vía “circula gran parte de la producción agropecuaria del país” y se trata de “una de las rutas nacionales con mayor tráfico de vehículos pesados”. El corredor conecta el oeste bonaerense y La Pampa con puertos y centros industriales. Por allí circulan soja, maíz, trigo, carne, fertilizantes, maquinaria agrícola y parte de la logística vinculada a Vaca Muerta. El recorte se complementa con otros $502 millones menos sobre obras de la Ruta Nacional 3 en Cañuelas, $940 millones menos en mantenimiento vial y $313 millones menos en seguridad vial. La relevancia económica del corredor no es menor: el complejo agroexportador argentino generó exportaciones por más de USD 45.000 millones durante 2025, según datos oficiales del sector. Parte de las obras viales nacionales estaban financiadas mediante programas de crédito externo y esquemas multilaterales de infraestructura vinculados a organismos internacionales. A pesar de la alianza indiscutible entre Rogelio Frigerio y el gobierno nacional, en Entre Ríos aparece uno de los mayores ajustes viales del anexo, la Ruta Nacional 12 pierde $6.265 millones. La RN12 es una arteria clave del NEA y del Mercosur. Conecta Misiones, Corrientes y Entre Ríos con Buenos Aires y funciona además como corredor hacia Brasil y Paraguay. Por esa vía circula buena parte de la producción forestal, arrocera y citrícola de la región, además de madera, yerba mate y cargas vinculadas al comercio exterior. Los anexos también muestran recortes sobre obras de agua potable en Diamante, con una baja de $197 millones. Algunas de las obras hídricas y de saneamiento asociadas a programas provinciales y federales tenían financiamiento internacional y líneas de crédito externo gestionadas a través del BID y el Banco Mundial. Por otra parte, la Ruta Nacional 38, que atraviesa Tucumán y Catamarca, también figura entre las obras más afectadas. En Catamarca aparece un recorte de $4.257 millones y en Tucumán otro de $1.005 millones. Según Vialidad Nacional, la RN38 junto con la RN9 y la RN157 constituye “una vía fundamental para el desarrollo económico del NOA”. El corredor es estratégico para la producción de azúcar, limón, citrus exportador, bioetanol, soja y maíz. Datos oficiales del Gobierno de Tucumán muestran que la provincia produce el 65% del azúcar argentino y lidera la producción nacional de bioetanol. Además, concentra una de las mayores cadenas exportadoras de limón del mundo. En este sentido, Vialidad Nacional informó además que algunos tramos de la RN38 registran hasta 10.000 vehículos diarios, muchos de ellos vinculados a transporte pesado y exportaciones regionales. En Catamarca y Santiago del Estero también aparecen recortes por $493 millones sobre acueductos y plantas potabilizadoras. Esas obras hidráulicas formaban parte de programas de infraestructura y saneamiento asociados a financiamiento externo y programas federales de desarrollo regional. El ajuste también llegó al corazón del modelo libertario, los anexos afectan corredores estratégicos para la industria energética en Neuquén. Las obras sobre la RN237 pierden $660 millones y las vinculadas a la RN242 otros $552 millones. Es una de las rutas fundamentales para la logística petrolera y gasífera asociada a Vaca Muerta, además de corredores utilizados por minería y transporte pesado. La RN242 conecta además con Paso Pino Hachado, uno de los principales cruces bioceánicos hacia Chile. Estas obras de infraestructura vial y conectividad energética también estaban vinculados a líneas de crédito externo y programas federales de integración logística. Finalmente, en Chubut aparecen recortes por $767 millones en mantenimiento vial y otros $534 millones sobre la Ruta Nacional 3. Nacho Torres enfrenta en su provincia una situación delicada, por un lado, un fuerte descontento de los estatales y por otro una crisis de empleo. En la provincia del opositor Gildo Insfrán, Formosa, las obras sobre RN11 y RN A011 pierden $525 millones. Mientras tanto, en el Jujuy de Carlos Sadir, aliado del gobierno, los recortes sobre RN40 y RN52 alcanzan $839 millones. En Córdoba, los anexos muestran un recorte de $447 millones sobre la restauración del Hotel Nº1 del Complejo Turístico Embalse. También aparecen $906 millones menos para obras de seguridad vial. Por último, en Salta aparecen bajas sobre mantenimiento vial por $190 millones. El ajuste también alcanza a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), que pierde $21.437 millones en transferencias de capital. Eso impacta sobre expansión de redes, agua potable, cloacas y mantenimiento urbano. Parte de los proyectos de saneamiento y expansión de infraestructura hídrica estaban asociados a financiamiento internacional y programas multilaterales de desarrollo urbano. En conjunto, los anexos muestran una desaceleración muy fuerte de la inversión pública federal sobre corredores productivos, infraestructura logística y obras estratégicas para el funcionamiento económico argentino.