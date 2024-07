Dolarización endógena: cuántos dólares necesita el BCRA para implementarla

El Gobierno continúa con el cierre de las canillas de emisión monetaria y promete que el peso se fortalecerá frente al dólar. La gran duda del mercado, sin embargo, pasa por cuál será el régimen cambiario que adoptará en la Fase 3 de su programa económico, cuando implemente la competencia de monedas.

¿Habrá libre flotación del tipo de cambio, será flotación sucia, o estará fijado, en una especie de neoconvertibilidad? ¿Es la competencia de monedas la estación final a la que quieren llegar Javier Milei y Luis Caputo o será una instancia previa a la dolarización?

Emilio Ocampo, ideólogo del primer proyecto de dolarización que abrazó el presidente, escribió un sugestivo mensaje en redes sociales luego que Caputo dijera que la gente venderádólares para pagar impuestos: "dolarización endógena".

Lo cierto es que tras explicar detalles del plan económico en un informe divulgado por Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central, el Gobierno develó otro de sus objetivos: acumular un colchón de dólares para capitalizar al Banco Central. Por eso, cobra vital importancia el éxito del blanqueo, las liquidaciones de las exportaciones, y que personas y empresas vendan dólares para pagar impuestos (Bienes Personales y Ganancias).

Mauro Mazza, jefe de Research de Bull Market Brokers, destaca que el Gobierno está siguiendo una secuencia: saneamiento fiscal, y saneamiento y capitalización del Banco Central. "Lo que va a venir después es un sistema de tipo de cambio fijo o de tasa de conversión, una pseudo o neoconvertibilidad. Lo más importante es que el dólar en Argentina tenga libre circulación y sea considerado moneda cancelatoria", aseguró.

A partir de ese momento, empezaría la competencia de monedas, que podría incluir también al Bitcoin. Pero el equipo económico podría ir aún más lejos y apostar, en ese entonces, por la dolarización endógena. "Es cuando tenés más del 70% de tu circulante monetario y tu cuenta corriente en el sistema bancario dolarizado", explica Mazza.

El ex ministro de Economía, Martín Guzmán, también cree que el Gobierno está dando pasos hacia la dolarización. "El plan del gobierno será aguantar con el régimen cambiario vigente con la expectativa de que, pasada la elección presidencial de noviembre en Estados Unidos, el FMI apruebe un nuevo préstamo al gobierno argentino, con nuevo financiamiento. El Gobierno buscaría usar esos dólares para dolarizar con apoyo geopolítico, aún si esa opción no resulta ser la preferida por el Staff del FMI", consignó un reciente informe de su consultora Suramericana.

Mazza cree que un proceso de dolarización endógena requiere de u$s 50.000 millones. Según sus cálculos, serían necesario préstamos de organismos multilaterales de entre u$s 15.000 millones y u$s 18.000 millones, a lo que se sumarían las tenencias en oro de las reservas por u$s 5.000 millones, los depósitos bancarios por u$s 20.000 millones, y las divisas que ingresen a través del blanqueo.

Desde la campaña electoral que lo llevó a la presidencia, Milei expresó distintas estrategias para llegar al futuro régimen monetario cambiario, por lo que el mercado duda sobre cuál implementará.

"Hoy en día el énfasis está en la emisión cero durante la "Fase 2" y no hay definición sobre el régimen cambiario en la "Fase 3". La ductilidad y el pragmatismo en materia monetaria (que contrasta con el compromiso indeclinable con la austeridad y el equilibrio fiscal) implica que los objetivos y metas del equipo económico distan de estar "escritos en piedra" y no podemos descartar del todo que haya cambios futuros en la naturaleza del próximo régimen", asegura la consultora 1816.