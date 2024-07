Los duros cruces que marcan el vínculo bilateral con un interrogante: qué hará Brasil

Durante el encuentro Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) Brasil 2024, un mitin de la ultraderecha internacional, el presidente Javier Milei profundizó su distancia del mandatario actual de ese país, Luiz Inacio Lula da Silva y cuestionó al gobierno de Bolivia. Existe, con el líder del PT, una rivalidad con numerosos cruces que tensan el vínculo bilateral y disparan un interrogante: ¿se puede quebrar el vínculo bilateral?

El Presidente viajó a Brasil para participar hoy de una nueva edición del evento en el que en febrero pasado se cruzó con el exmandatario norteamericano Donald Trump. Desde la previa, y a media que se sucedieron las reuniones con figuras del bolsonarismo, el gobierno del Partido de Trabajadores (PT) se mantuvo en alerta y dejó trascender que de haber un nuevo insulto, no dudarían en llamar a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli.

Fuentes diplomáticas revelaron que Lula analiza la posibilidad de responder a las fuertes críticas con una estricta decisión si el fundador de La Libertad Avanza volvía a difamarlo en el evento que se lleva adelante en Camboriu. Esto no se agotaría solo en este evento en particular.

Según la agencia ANSA, si la insistencia de jefe de Estado, quien en los últimos días volvió a tildar a Da Silva de "comunista" y "corrupto", se reitera en algún momento, la respuesta de Brasil se concretaría en el retiro del embajador para dejar la embajada en manos de un encargado de negocios, tal como sucedió con España tras el duro cruce con el presidente Pedro Sánchez. Además evalúan analizar la situación del nuevo representante diplomático argentino en Brasil, Daniel Raimondi.

Hace algunos días, Lula da Silva anticipó su malestar al exponer que Milei debería pedir disculpas porque dijo muchas "tonteras" contra él y el país. " No hablé con el presidente de Argentina porque creo que tiene que pedir disculpas a Brasil y a mí. Dijo muchas tonteras, sólo quiero que se disculpe ", supo plantear en declaraciones periodísticas luego de que el libertario confirmara su participación en la Cumbre del Mercosur, evento al que finalmente no asistirá.

Sus palabras generaron la reacción adversa en el exponente libertario que, en lugar de disculparse, reiteró sus fuertes críticas alegando que estaba "describiendo" al tres veces presidente de Brasil, viajó a al gigante de América del Sur y se mostró muy cercano a Bolsonaro, luego de que la Policía Federal de Brasil lo investigara por lavado de dinero y asociación delictuosa a la espera de la decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil.







Qué dijo Bolsonaro de Lula en Brasil

"Lo único que les interesa a los socialistas es el poder por el poder mismo, la consecuencia es una inflación desenfrenada que la gente termina pagando con lo que regalan en subsidios y comprando bienes más caros y de peor calidad con la política de inversión industrial y manufacturera que el gobierno promueve para beneficiar a sus amigos", sostuvo el presidente argentino en su discurso desde la ciudad brasileña de Camboriú.

En este sentido, el libertario apuntó contra el presidente de Brasil Lula da Silva y afirmó que esto es lo que defienden "todos los populistas que integran el Grupo Puebla o lo que antes se llamó Foro de San Pablo".

El Foro de San Pablo fue creado en 1990 por Lula Da Silva junto con el fallecido Fidel Castro. Al día de hoy, el Partido de los Trabajadores (PT) brasileño integra esta convención.

En el marco de su viaje a Brasil, Milei se entrevistó con el exmandatario Jair Bolsonaro, con quien vio el partido entre Brasil y Uruguay, válido por los cuartos de final de la Copa América y que derrota para verde amarilla.



Dichas decisiones entran dentro de un largo hilo de discusión entre el presidente Javier Milei y Lula Da Silva, quien tiene a su vez una marcada rivalidad con Jair Bolsonaro.

Además, el mandatario libertario aseguró que "los que se llenan la boca hablando de democracia y pluralismos están dispuestos a atrincherarse en el palacio cuando el pueblo reclama un cambio".

En este sentido, apuntó nuevamente contra Bolivia e indicó que esto pasó en 2019 cuando Evo Morales "se obstinó". "Miren lo que está pasando en Bolivia ahora mismo, dispuestos a montar un falso golpe de estado para sumar un puntito más en la elección ", sostuvo el Presidente sobre el reciente levantamiento militar contra su par boliviano, Luis Arce, que incluso la oposición en Bolivia condenó a viva voz.

Paralelamente, volvió a subrayar su distancia de Lula al afirmar que el expresidente Jair Bolsonaro sufre una "injusta" persecución judicial.





Faltazo al Mercosur

El argentino evitó asistir el lunes pasado a la reunión del Mercosur, donde iban a estar Lula Da Silva, junto con los presidentes de Uruguay y Paraguay.

En lo formal, desde el Gobierno dijeron que Milei no podrá concurrir "por problemas de agenda" a la cumbre del Mercosur que arrancó a mediados de semana y concluye mañana en Asunción. Los voceros de la Casa Rosada explicaron que el Presidente quiere priorizar el acto en Tucumán para lanzar el denominado Pacto de Mayo que se dará el 8 a la medianoche.



Sin embargo, hubo varias razones de peso en el mapa de la política exterior argentina que llevaron a Milei a anunciar su faltazo a la cumbre del Mercosur, la primera que iba a protagonizar como jefe de Estado.

Por lo pronto, el Presidente recibió información de la Cancillería de que Lula Da Silva le tenía preparada una zancadilla a su par de Argentina: el presidente de Brasil quería plantear en la cumbre de Asunción la inclusión inmediata como miembro pleno de Bolivia, un viejo anhelo del eje bolivariano.

Tanto en la Casa Rosada como en la Cancillería evaluaron que esa definición, que se debe tomar por consenso con todos los miembros del Mercosur, es "inviable" y "de suma objeción", según dijeron allegados al Presidente. Es que Bolivia tiene un acuerdo geopolítico del presidente Luis Arce con Irán. Es decir, con un enemigo declarado de Israel, el aliado número dos de la Argentina de Milei después de Estados Unidos.

Bolivia acaba de firmar con Teherán acuerdos de seguridad y defensa . El ministro iraní de Defensa iraní, Mohammad Reza Ashtiani, admitió que ese pacto incluye la venta de material bélico, drones y el entrenamiento de personal.





Una vieja rivalidad con Lula da Silva

Como consecuencia de todo este complejo escenario desatado en el seno del Mercosur Milei no viajó a la Cumbre de Jefes de Estado en Paraguay para evitar un encontronazo con Lula Da Silva.

La afrenta va mucho más allá y se tradujo en la presentación de Milei junto a Jair Bolsonaro en la CPAC.

No es la primera vez que Milei y Lula Da Silva protagonizan una batalla verbal. El presidente argentino tildó de "comunista" y "corrupto" a su par de Brasil y este le pidió que se rectifique. Pero no habrá pedido de perdón ni nada parecido por ahora de parte de Milei. En la cumbre del G7 en Italia se cruzaron un saludo protocolar de apenas siete segundos. No hubo nada más.