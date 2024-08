Argentina, obligada a pagar un fuerte vencimiento con el FMI y vuelven a temblar las reservas

La Argentina deberá cancelar hoy un vencimiento de u$s 780 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en concepto de intereses del programa vigente.



Al ser una obligación por "intereses" no puede postergarse hasta fin de mes , tal como lo hizo en otras oportunidades cuando debía servir capital.

Este pago golpeará las reservas brutas que quedarán por debajo de los u$s 26.000, mientras que las netas quedarán en negativo en más de u$s 7.000.

Durante julio el Banco Central perdió más de u$s 2.600 millones en reservas . Tenía u$s 29.022 millones cuando empezó el mes, y ahora cuenta apenas u$s 26.399 millones.

Por ejemplo ayer vendió reservas en el mercado por sexta jornada al hilo, al desprenderse de u$s 81 millones. De este modo, en julio registró una venta neta de u$s 181 millones, la más alta desde diciembre de 2023.

Las causas de esta merma fueron el pago de la primera cuota de los bopreales por unos u$s 2.500 millones , además de la intervención en los mercados financieros de dólar por unos u$s 300.

Esta caída será parcialmente compensada por el ingreso de u$s 647 millones de un crédito que desembolsará el BID en los primeros días de agosto, según informó el Ministerio de Economía.