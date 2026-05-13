¿Quién tiene mayor coeficiente intelectual? ¿El hijo mayor, el mediano o el más pequeño? La pregunta lleva generaciones dando vueltas en las mesas familiares y rara vez tiene una respuesta que conforme a todos. La ciencia, sin embargo, viene acumulando datos desde hace décadas y hoy ofrece una conclusión bastante clara, aunque cargada de matices que conviene no ignorar. El debate sobre si el orden de nacimiento determina la inteligencia de los hijos no es nuevo: el primer estudio formal sobre el tema data de 1927, impulsado por el psicólogo austríaco Alfred Adler, quien observó que los padres tratan a cada hijo de manera sutilmente diferente según su lugar en la familia, y que esas diferencias dejan huellas cognitivas y de personalidad medibles. La evidencia más sólida proviene de investigaciones a gran escala. Un estudio de la Universidad de Illinois que analizó a 377.000 estudiantes de secundaria de distintos orígenes sociales y étnicos concluyó que sí existe una diferencia en el coeficiente intelectual del hermano mayor en comparación con sus hermanos, algo que podría explicarse por la crianza de los padres. En línea con esos hallazgos, un estudio noruego que analizó a casi 250.000 jóvenes y trabajos de la Universidad de Leipzig encontraron que el primer hijo tiene, en promedio, una ventaja de apenas entre 1,5 y 3 puntos de CI sobre el segundo, y el segundo una ventaja aún más pequeña sobre el tercero. ¿Por qué el mayor lleva esa pequeña delantera? La explicación más aceptada apunta a dos factores. El primero es la atención exclusiva que recibe durante sus primeros años antes de que lleguen los hermanos, un período clave para el desarrollo del lenguaje y el razonamiento. El segundo es el llamado “efecto tutor”: enseñar a sus hermanos menores actúa como un refuerzo del aprendizaje que potencia las habilidades cognitivas del mayor. Diversas investigaciones recogidas por la BBC apuntan además que los hermanos mayores suelen considerarse a sí mismos más inteligentes, especialmente en aspectos como la rapidez para comprender conceptos o el dominio del lenguaje. Pero la historia no termina ahí. Los hermanos medianos suelen encontrarse en una posición equidistante que les otorga la capacidad de adaptarse a diversas situaciones y relacionarse bien con todos, actuando generalmente como intermediarios en la familia y desarrollando una mayor independencia al no recibir la misma atención exclusiva que los mayores. En cuanto a los menores, los hijos medianos y menores suelen superar a los primeros en otras áreas vitales: desarrollan mayor capacidad de negociación y empatía al convivir desde el primer día con pares, y tienden a ser más innovadores y dispuestos a romper moldes ante la necesidad de diferenciarse y encontrar su propio espacio. La advertencia que los investigadores repiten con insistencia es que la diferencia estadística no debe confundirse con destino individual. Factores como el tamaño de la familia, las facilidades económicas y el acceso a la educación también influyen de manera determinante en cualquier estudio de este tipo. El investigador Brent Roberts subrayó además que el hijo mayor siempre es, por definición, el de más edad dentro del núcleo familiar, lo que en sí mismo genera experiencias y responsabilidades adicionales que pueden ser confundidas con ventajas cognitivas innatas. En definitiva, la ciencia otorga al primogénito una ventaja estadística en los tests de coeficiente intelectual, pero por un margen tan estrecho que resulta prácticamente imperceptible en la vida cotidiana de cualquier familia. Lo que los estudios sí confirman con mayor firmeza es que cada lugar en la constelación fraterna moldea habilidades distintas: el mayor tiende al razonamiento formal, el mediano a la negociación y la adaptación, y el menor a la creatividad y la autonomía. Ninguno parte desde cero ni llega con el resultado escrito de antemano.