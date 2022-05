Ucrania le llevó tres pedidos puntuales al ministro Martín Guzmán y espera respuesta

En medio de la guerra que libran contra Rusia desde hace más de dos meses, los ucranianos están desplegando toda una estrategia diplomática para sumar apoyos internacionales y en esta hoja de ruta incluyeron a la Argentina con un reclamo puntual: la embajada de Ucrania en Buenos Aires envió al ministerio de Economía una nota con tres pedidos puntuales dirigidos al ministro de Economía, Martín Guzmán, esperando que lleguen a oídos de Alberto Fernández.

Según reveló a El Cronista el encargado de Negocios de la embajada de Ucrania en Buenos Aires, Sergiy Nebrat, hace 10 días le envió al ministro de Economía, Martín Guzmán, una nota con un pedido de reunión para analizar una lista de reclamos y propuestas puntuales del gobierno presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski para la Argentina.

"Estamos a la espera de una respuesta que confiamos en que sea lo más pronto posible", dijo Nebrat sobre la nota girada a Guzmán.

En el pedido de reunión que propuso el gobierno de Zelenzki a la Argentina se contempla tratar al menos tres puntos concretos :

Sanciones económicas. Nebrat dijo que Ucrania insistirá con pedir al Gobierno argentino que disponga contramedidas contra Rusia como lo hicieron los países de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, entre otros. Hasta ahora, la Argentina se niega a aplicar sanciones económicas contra la administración de Vladimir Putin ya que aduce que no avala ese tipo de iniciativas que terminarían perjudicando al pueblo ruso.

Por otra parte, en el Gobierno sostienen que el nivel de comercio que hay entre la Argentina y Rusia es tan bajo (no llega a los u$s 1500 millones anuales la balanza comercial) que no valdría la pena aplicar sanciones. Aunque en el imaginario ucraniano aún pesa la foto de Alberto Fernández en Moscú junto a Putin en la última visita donde le ofreció al presidente de Rusia que la Argentina sea la puerta de ingreso de los rusos en América latina.

Reconstrucción en la posguerra. A pesar de que Ucrania aún libra una feroz guerra con Rusia en el este del país, el presidente Zelenski ya empezó a elaborar un plan de reconstrucción de las ciudades destruidas por los militares rusos que están en manos de Ucrania. Para los proyectos de reconstrucción de la posguerra se convocó a empresas de Estados Unidos y la Unión Europea pero Ucrania quiere que se sumen más países. El tema de la reconstrucción será planteado esta semana por Ucrania en una reunión convocada por Nebrat con la Unión de Cámaras de Comercio Extranjeras y Binacionales (UCCEB) en Buenos Aires.

Mayor vínculo comercial. Por otra parte, Ucrania quiere agilizar las relaciones económicas comerciales con la Argentina . Es que en medio de la guerra hay muchas empresas en el oeste ucraniano que siguen trabajando en la producción agrícola y de maquinaria de la industria pesada con potencial exportador. Muchas de estas empresas son ayudadas con financiamiento de bancos europeos y quieren exportar a la Argentina.

El diplomático Nebrat dijo a El Cronista que existen unas 100 empresas activas actualmente en Ucrania que tienen interés en exportar a la Argentina sus productos y cree que Guzmán podría agilizar el tema. Lo mismo le planteó la diplomacia ucraniana a la Cancillería a cargo de Santiago Cafiero.

Por el momento, no hubo respuesta alguna de la Argentina a estos planteos de la administración de Zelenzki. Tampoco hubo una respuesta formal de la vicepresidenta Cristina Kirchner a los pedidos de Ucrania para que el Senado emita una declaración puntual de condena a la invasión de Rusia.