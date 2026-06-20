En un emocionante encuentro de la Copa Mundial de la FIFA, Paraguay sorprendió a Turquía con un resultado de 1-0 en el estadio San Francisco. Matías Galarza Fonda fue el héroe del partido al anotar a los 1 minutos del primer tiempo, dándole a su equipo la ventaja que supieron mantener durante el resto del encuentro.

Turquía, que dominó en posesión con un 70% y realizó un total de 32 disparos a puerta, no pudo capitalizar sus oportunidades. Uno de sus mejores momentos llegó a los 34 minutos cuando Mert Müldür estrelló un remate en el palo, el cual pudo haber cambiado el rumbo del partido.

El partido destacó a Galarza Fonda como el jugador más relevante, quien además de marcar, registró 11 pases correctos y recuperó 4 balones, lanzando 2 tiros al arco. Por el lado turco, Hakan Çalhanoglu también brilló, completando 75 pases con 6 intentos de gol.

El director técnico de Turquía, Vincenzo Montella, alineó a su equipo en un esquema 4-5-1, mientras que su contraparte paraguayo, Gustavo Alfaro, optó por el mismo sistema. Orlando Gill defendió el arco del conjunto paraguayo, respaldado por una sólida línea defensiva.

La labor del árbitro Iván Bárton Cisneros fue notable, supervisando un juego que incluyó varias amonestaciones. En el equipo turco, se registró una tarjeta amarilla hacia el entrenador Montella y a Eren Elmali, mientras que para Paraguay, Galarza Fonda fue amonestado al inicio del partido y Miguel Ángel Almirón recibió una tarjeta roja directa justo antes del descanso.

Para su próximo desafío, Turquía se enfrentará a Estados Unidos, mientras que Paraguay se medirá contra Australia en el mismo estadio, buscando consolidar su éxito en esta fase del torneo.

Cambios en Turquía

45’ 2T - Salieron Kerem Aktürkoglu (Baris Yilmaz) y Isidro Pitta (Damián Bobadilla)

59’ 2T - Salieron Ismail Yüksek (Can Uzun) y Yunus Akgün (Deniz Gül)

70’ 2T - Salió Ferdi Kadioglu (Eren Elmali)

85’ 2T - Salió Abdulkerim Bardakci (Orkun Kökçü)

Amonestaciones en Turquía:

17’ 2T - Vincenzo Montella (Insultar al árbitro)

25’ 2T - Eren Elmali (Conducta antideportiva)

Cambios en Paraguay

66’ 2T - Salió Diego Gómez (Gustavo Velázquez)

80’ 2T - Salió Juan José Cáceres (Alexandro Maidana)

90’ 2T - Salieron Julio Enciso (Gabriel Ávalos) y Matías Galarza Fonda (José Canale)

Amonestado en Paraguay:

3’ 1T - Matías Galarza Fonda (Conducta antideportiva)

Expulsado en Paraguay:

47’ 1T - Miguel Ángel Almirón (Roja directa)