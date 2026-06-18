De qué depende que ingresen a la economía u$s 150.000 millones adicionales de inversores globales
Estiman que el capital institucional habilitado podría pasar de entre u$s 150.000 y u$s 250.000 millones a más de u$s 300.000 millones, lo que podría alimentar una nueva ronda de compresión del riesgo país
Un importante banco estima que los fondos pasivos podrían destinar varios millones de dólares a bonos argentinos, dado que el país representa cerca del 2,1% del índice de deuda emergente de JP Morgan, que administra alrededor de u$s 600.000 millones.