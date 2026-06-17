Hat trick de Lionel Messi en el debut de Argentina en el Mundial 2026.

La Selección argentina debutó este lunes en el Mundial 2026 frente a Argelia, en el estadio de Kansas City, donde le ganó a los africanos 3 a 0 con un show de goles de Lionel Messi.

Gracias al hat-trick del astro rosarino, la albiceleste comenzó con el pie derecho la primera fecha del Grupo J.

Messi, otro récord

El debut también quedó marcado por un nuevo hito de Lionel Messi. Con su presencia ante Argelia, el capitán argentino se convirtió en el primer futbolista en disputar seis Copas del Mundo, un récord absoluto en la historia de los Mundiales.

A los 38 años, el rosarino superó la marca de cinco participaciones que compartía con figuras como Antonio Carbajal, Rafael Márquez, Andrés Guardado, Guillermo Ochoa, Lothar Matthäus y Cristiano Ronaldo , y volvió a ampliar una trayectoria que ya lo ubica entre los jugadores más importantes de la historia del torneo.

(260617) -- KANSAS CITY, June 17, 2026 (Xinhua) -- Players of Argentina celebrate their first score by Lionel Messi (2nd L) during the group J match between Argentina and Algeria at the FIFA World Cup 2026 at Kansas City Stadium in Kansas City, the United States, June 16, 2026. (Xinhua/Du Yu) Fuente: XinHua Du Yu

Cómo le fue a Argentina frente a Argelia

El encuentro comenzó muy parejo, con situaciones claras para ambas selecciones, que incluso vieron un gol anulado cada una por posición adelantada.

Cuando parecía que Argelia se iba a plantar como un complicado rival, Messi frotó la lámpara y abrió el marcador a los 17 minutos del primer tiempo con un tremendo remate desde afuera del área que fue inatajable para el arquero argelino, Luca Zidane.

Ya en la segunda mitad, Messi anotó rápidamente el 2-0 a los 10 minutos, al encontrarse sólo en el área chica tras un rebote por un disparo desde afuera del área del mediocampista Alexis Mac Allister.

(260617) -- KANSAS CITY, June 17, 2026 (Xinhua) -- Players of Argentina pose for group photos before the group J match between Argentina and Algeria at the FIFA World Cup 2026 at Kansas City Stadium in Kansas City, the United States, June 16, 2026. (Xinhua/Li Ming) Fuente: XinHua Li Ming

El 3-0 definitivo llegó a los 30 minutos de la segunda mitad, cuando Messi recibió un pase de Nicolás González en la medialuna del área y sacó un preciso remate que ya es una marca registrada en su carrera.

Pese a lo contundente del resultado, la Argentina mostró ciertas desatenciones principalmente en el aspecto defensivo que tendrá que mejorar en los próximos encuentros, aunque el balance en este debut es más que positivo para los dirigidos por Lionel Scaloni, que van en busca del bicampeonato.

El inicio de la defensa del título

El seleccionado argentino llegó al debut como vigente campeón del mundo, condición que obtuvo en Qatar 2022. La Albiceleste busca convertirse en el tercer país en la historia en conquistar dos Copas del Mundo consecutivas, un logro que hasta ahora solo consiguieron Italia y Brasil.

El conjunto dirigido por Scaloni afronta su decimonovena participación mundialista y mantiene una destacada regularidad en el torneo. Desde 1974 disputó todas las ediciones y logró superar la fase de grupos en 13 de sus últimas 14 presentaciones, con la única excepción de Corea-Japón 2002.

(260617) -- KANSAS CITY, June 17, 2026 (Xinhua) -- Rodrigo De Paul (R, front) of Argentina vies with Rayan Ait-nouri of Algeria (L, front) during the group J match between Argentina and Algeria at the FIFA World Cup 2026 at Kansas City Stadium in Kansas City, the United States, June 16, 2026. (Xinhua/Li Ming) Fuente: XinHua Li Ming

Del otro lado apareció una selección argelina que regresa a la máxima cita del fútbol después de 12 años. Los africanos disputan su quinto Mundial, tras las participaciones de 1982, 1986, 2010 y 2014, edición en la que alcanzaron los octavos de final y estuvieron cerca de eliminar a Alemania.

Un antecedente lejano

Argentina y Argelia nunca se habían enfrentado en una Copa del Mundo. El único antecedente entre ambos seleccionados se remontaba a un amistoso disputado en 2007 en Barcelona, que terminó con victoria argentina por 4 a 3.

El encuentro también tuvo un atractivo especial en los bancos de suplentes, ya que Scaloni y el entrenador argelino Vladimir Petković compartieron etapas vinculadas a la Lazio, aunque en distintos momentos de la historia del club italiano.

(260617) -- KANSAS CITY, June 17, 2026 (Xinhua) -- Lionel Messi of Argentina celebrates his score during the group J match between Argentina and Algeria at the FIFA World Cup 2026 at Kansas City Stadium in Kansas City, the United States, June 16, 2026. (Xinhua/Li Ming) Fuente: XinHua Li Ming

Lo que viene para la Selección

Tras el debut, Argentina continuará su participación en el Grupo J con el compromiso frente a Austria, programado para el 22 de junio, mientras que cerrará la fase de grupos ante Jordania el 27 de junio.

Con el nuevo formato de 48 selecciones implementado por la FIFA para este Mundial, los dos primeros equipos de cada grupo avanzarán a la fase eliminatoria junto con los ocho mejores terceros de las 12 zonas.