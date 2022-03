FMI: tras la demora, el Gobierno confirma que se cerró el acuerdo y dio los detalles

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un programa de facilidades extendidas se demoró en llegar al Congreso, más de un mes después del anuncio del entendimiento preliminar. Pero fuentes oficiales confirmaron que el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, sellaron el acuerdo entre la Argentina y el Fondo.

Se trata de un programa por dos años y medio y habrá nuevas medidas, pero el FMI quiere negociarlas con quien gane las elecciones de 2023.

"Luego de intensas negociaciones, el Gobierno logró cerrar con el FMI un acuerdo que le permite refinanciar los compromisos asumidos por el fallido programa Stand By", sostiene el anuncio oficial.

Así, el programa que se considera como un plan de estabilización -para empezar a poner en marcha correcciones a la macroeconomía- permitirá refinanciar los pagos: se reciben desembolsos para hacer frente a los vencimientos del programa de Stand By 2018 , que este año ascienden a u$s 19.000 millones y el próximo a u$s 21.000 milllones. No hay reservas en el Banco Central para hacerles frente.

El Gobierno cierra el acuerdo con el FMI: hay concesiones pero la meta fiscal sigue bajo riesgo



Acuerdo con el FMI: rumores sobre reforma jubilatoria y una aclaración urgente de Martín Guzmán



El texto entra en la Cámara de Diputados con los tiempos muy ajustados para aprobarlo antes del vencimiento del próximo 22 de marzo por u$s 2800 millones, para que el que se necesita un primer desembolso del FMI.

El memorando técnico que se acordó con el staff contemplaba en una etapa preliminar un crecimiento de 3,5 a 4,5% para este año y entre 2,5-3,5% para 2023, mientras que en 2024 el PBI osciliaría entre 2,5 y 3%.

INFLACIÓN

El texto habla de un escenario multicausal para la inflación. "La condición necesaria para consolidar la desinflación es mantener un proceso de acumulación de reservas que le otorgará al Estado mayor autonomía en la ejecución de políticas públicas", sostiene el área a cargo de Guzmán.

"Este proceso será acompañado por políticas de precios e ingresos que contribuirán a anclar expectativas en pos de una desinflación gradual junto a una continuidad de la recuperación de los ingresos reales", sostiene el comunicado del Ministerio de Economía.

La inflación prevista, en rangos, marca un 38% a 48% para este año y el segmento baja a 34-42% para 2023, mientras que en 2024 aventuran que el índice de precios podría quebrar el piso de 30% : el rango es de 29-37%.

incertidumbre

De todas formas, el Gobierno aclara que "el escenario base está sujeto a importantes incertidumbres, lo que implica que es posible que las políticas tengan que recalibrarse según corresponda". Lo que hasta hace unas semanas estaba dirigido a la pandemia, ahora también recoge el impacto de la invasión de Rusia a Ucrania.



Acuerdo con el FMI: qué es un programa de Facilidades Extendidas, sus reformas estructurales, tasas y plazos

FMI: las tarifas suben 40% con segmentación para "los más ricos"

Luis Cubeddu, Julie Kozack, Martín Guzmán y Sergio Chodos, los principales negociadores del acuerdo

déficit y emisión

Entre los números que se anunciaron el 28 de enero pasado, el acuerdo contempla un déficit fiscal primario (con respecto al PBI) del 2,5% en 2022 1,9% en 2023 0,9% en 2024. También baja la asistencia del Central al Tesoro. El financiamiento monetario será de 1%/PBI en 2022 0,6% en 2023 cercano a 0 en 2024.

Además "se acordó un marco que tiene como objetivo tener una estructura de tasas de interés reales positivas", sostuvo Guzmán al anunciar el pre-acuerdo.

reservas y cepo

Guzmán anticipó en ese momento que no se prevé una devaluación . Se plantea una meta para 2022 de crecimiento de las reservas internacionales de u$s 5.000 millones y de u$s 15.000 millones en los dos años y medio de duración del programa por la mejora de exportaciones e inversión extranjera directa.

Lluvia de inversiones, toma 2: los dólares que espera el Gobierno tras el acuerdo con el FMI



En ese marco, sobre el futuro del cepo, el Gobierno aclaró que "seguirá habiendo regulaciones en la cuenta financiera que impidan que la Argentina transite una situación de inestabilidad".

el último pago, en 12 años

El programa de Facilidades Extendidas establece para cada desembolso un período de repago de 10 años, con cuatro años y medio de gracia. Argentina no pagará la deuda con el Fondo hasta 2026.

El total de desembolsos que recibirá el país a través del nuevo programa acordado equivale al monto del préstamo Stand By que ejecutó el gobierno de Mauricio Macri por más de 44.500 millones de dólares

Habrá revisiones técnicas cada tres meses, durante dos años y medio. Cada revisión estará acompañada por un desembolso, condicionado a la aprobación de la revisión. Las revisiones finalizarían en el segundo semestre del 2024.