Lluvia de inversiones, toma 2: los dólares que espera el Gobierno tras el acuerdo con el FMI

El Gobierno esbozó en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) la posibilidad de conseguir u$s 15.000 millones más por exportaciones e inversiones en los próximos años y apunta a presentar en el Congreso proyectos que allanen el camino frente a los reclamos de certeza para los proyectos, acceso a divisas y normas impositivas y laborales del sector empresario.

"Se proyecta que la cuenta corriente externa se mantendrá en superávit, apuntalada por un tipo de cambio efectivo real competitivo y reformas orientadas a impulsar exportaciones en sectores clave", sostiene el borrador del acuerdo con el FMI que el Gobierno llevaría el miércoles a Diputados.

"Esto, junto a un aumento de la inversión extranjera directa (IED) y las entradas oficiales netas, facilitará una acumulación gradual de reservas de reservas netas de u$s 15.000 millones a lo largo del programa y reforzará nuestro régimen cambiario", agrega la letra chica elaborada por Martín Guzmán.

El Ejecutivo aspira a las inversiones prometidas en sectores clave como energía, agroindustria y minería, de la mano de aumento de exportaciones en estos rubros y esquemas de ventas al exterior incrementales como el pactado con la industria automotriz.

Tan sólo la minería promete generar por u$s 20.000 millones, mientras que la exploración offshore frente a las costas de Mar del Plata que cuestionan los ambientalistas ilusiona al Matías Kulfas, el ministro de Desarrollo Productivo, con "exportaciones por u$s 25.000 millones por año" y el potencial de una "balanza comercial superavitaria en cerca de u$s 30.000 millones".

cuál es la inversión extranjera en argentina

Los números que ilusionan al Gobierno contrastan con las últimas llegadas de IED. En 2020, en medio de la pandemia, donde los flujos cayeron 35% a nivel regional, la Argentina tuvo una baja del 38,1% y representó u$s 4.100 millones.

En los primeros 9 meses de 2021, marcó u$s 5.100 millones según datos oficiales en base a la OCDE . Pero todavía está lejos de los u$s 11.800 millones de 2018 , que lejos de representar la lluvia de inversiones que había prometido Mauricio Macri, volvieron a poner a la IED en el orden de 2015, cuando marcó u$s 11.759 millones .

La inversión extranjera directa marcó u$s 5100 millones en 9 meses de 2021 y mejoró contra 2020, pero está lejos de los u$s 11.800 millones de 2015 o 2018

Kulfas se reunió la semana pasada con el nuevo embajador de EE.UU. en Argentina, Marc Stanley, quien acercó los reclamos que le habían transmitido la semana anterior las empresas norteamericanas que operan en el país y que plantearon "la necesidad de dejar atrás el modelo de comercio administrado" y advirtieron por las "limitaciones para el pago de dividendos".

También en minería enfrentan detractores por el impacto ambiental. Uno de los proyectos emblemáticos es el de Pan American Silver, la minera que busca instalarse en Chubut, donde la rezonificación devendrá en un plebiscito después del rechazo social tras una aprobación en la legislatura provincial que luego dio marcha atrás. Producción también puso en marcha la mesa sectorial que busca darle "transparencia" al sector cuestionado.

Entre los proyectos se encuentra el anticipado desembolso por u$s 8000 millones para producir hidrógeno verde que se anunció como "la mayor de los últimos 20 años" tras la reunión de Alberto Fernández con los directivos de la empresa Fortescue en Glasgow, durante la Cumbre del Clima COP 26 el año pasado.

Mercado de deuda

En Wall Street, en tanto, los fondos de inversión ven el acuerdo como uno de estabilización, y calculan que la Argentina deberá reestructurar deuda pública con los acreedores privados de vuelta en los próximos dos años . "Siempre que reestructura deuda paga 50 centavos, por lo que con los precios de hoy, sería una ganancia", es el razonamiento que llevan hoy adelante quienes apuestan por los títulos locales a bajo precio.