A su regreso de los Estados Unidos, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, hizo este viernes un balance de lo que fue Argentina Week, que se celebró en la ciudad de Nueva York, y se refirió al último dato de inflación que informó el INDEC. “Esperábamos esa cifra porque la suba de la carne pegó y tarifas también, pero mas que preocuparnos, nos ocupa. Desde el BCRA la política monetaria sigue apuntando a tener la inflación en los niveles más bajos posibles”, remarcó. “La cantidad de pesos está muy controlada, viene creciendo por debajo de la inflación, y eso al final termina en un índice más bajo. Se siguen haciendo los deberes, la inflación va a terminar convergiendo a los niveles internacionales tarde o temprano”, agregó. Y se refirió a las proyecciones oficialistas de llevar los precios por debajo del 1%, que, subrayó, sufrieron algunos contratiempos. “El año pasado, antes de las elecciones, hubo una especie de psicosis, un ataque furioso de la oposición e implicó que cayó la demanda de nuestra moneda, y hubo una suba generalizada de precios. Ese ataque político nos hizo retroceder casilleros y ahora estamos otra vez encaminados para bajar”. “En agosto podríamos llegar al 0%, es muy difícil predecir los índices, pero igual no me preocupa porque es un tema de tiempos, si no es en agosto será en septiembre u octubre”, afirmó, y advirtió por un shock externo “fenomenal” que podría traer complicaciones en marzo. “Algo así hace unos años nos hubiera sacado de la cancha. Hoy el BCRA sigue comprando dólares, el riesgo país y la bolsa están estables, la mejor política económica es tener la macro estabilizada”, dijo en relación a lo que sucede en Medio Oriente. Además se refirió a la “velocidad” de la recuperación económica y reconoció que hay “mucha gente que la pasa mal”, pero aseguró que el rumbo del programa es el correcto y que lo que sucedió en los últimos días en EE.UU. dio indicios de eso. “En la Argentina Week quedó claro que la Argentina con estas nuevas políticas volvió a ser una atracción mundial. Fueron muchos los empresarios que se acercaron y me lo reconocieron. Y los gobernadores dejaron en claro que el rumbo es el correcto. Esos dos mensajes fueron importantísimos”, describió. “Esto se va a traducir en inversiones reales. Algunas van a llegar más rápido que otras”, destacó. Al ser consultado sobre qué va a pasar con la baja de impuestos, Caputo dijo que en ese terreno “no hay que esperar una sola reforma como ocurrió con lo laboral” y apuntó a un mecanismo más gradual. “Podemos bajar impuestos en la medida que el superávit primario lo permita. La reforma fiscal que redactamos solo la vamos a poder implementar en la medida en que recaudemos más”, manifestó, además de aclarar que sigue en pie la idea de volver a bajar las retenciones al campo y de descartar aumentos en los haberes de los jubilados. “Nos encantaría mejorar las jubilaciones pero tenemos un tema de caja, de algún lado tiene que salir esa plata. Hay que seguir creciendo para que eso sea posible”, contestó. Y les dejó un mensaje a los ciudadanos que tienen problemas económicos: “Nosotros estamos acá para que a los que les está yendo mal, les vaya bien. Pero hay que mira la tendencia, y cada vez son menos los que les cuesta llegar a fin de mes”. Volviendo a lo que ocurrió en Estados Unidos, el ministro también hizo mención a los ataques de Milei a empresarios como Paolo Rocca o Madanes Quintanilla y le restó importancia: “Nuestra base de decisión arranca desde lo moral, el modelo apunta a eso. El discurso del Presidente cayó bárbaro, los inversores salieron entusiasmadísimos”. Otro de los temas de la semana fue el del uso del avión presidencial por parte de la esposa de Manuel Adorni, quien acompañó al Jefe de Gabinete a Nueva York, un hecho que para Caputo es “irrelevante”. “Al Estado eso no le costó ni un centavo. Yo me focalizo en el fondo, y el fondo dice que lo que hizo Adorni no le costó ni un centavo a los argentinos”. “No es que lo apoyo a Manuel (Adorni), lo banco a muerte", finalizó Caputo, al tiempo en el que culpó al kirchnerismo por la polémica generada.