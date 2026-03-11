Manuel Adorni, jefe de Gabinete, habló desde Nueva York en exclusiva con Willy Laborda, enviado especial de El Cronista a Argentina Week. Y respaldó los dichos del presidente Javier Milei contra empresarios como Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla durante su exposición ante inversores y banqueros globales en la sede central de JP Morgan. Adorni insistió en que las declaraciones del presidente fueron sacadas de contexto y que deben leerse en su totalidad para comprenderse correctamente. “Hay que tomar también todo lo que él habla sobre ese tema porque, en definitiva, los pone como ejemplos de cómo la corrupción del funcionario que se ponía de acuerdo con un empresario para generar un beneficio mutuo para ellos y no para el resto de los argentinos no va más en la Argentina”, explicó el jefe de Gabinete durante la entrevista en Cuentas Claras, el programa de El Cronista Stream. Para Adorni, el fondo del mensaje presidencial no fue un ataque a los empresarios en sí mismos, sino una condena al esquema de complicidad entre el sector privado y funcionarios del Estado que, según el Gobierno, caracterizó a la gestión kirchnerista. El ejemplo que eligió para ilustrar el punto fue contundente. “Está claro que los empresarios que cobran cuatro veces más el precio de sus productos que lo que uno los puede conseguir importándolo y que lo hacían gracias a que un funcionario del otro lado con un sello le cerraba las importaciones o les regulaba el sector para que ellos tengan un beneficio, eso es corrupción y no existe más en la Argentina”. El vocero presidencial enfatizó también el argumento en términos de impacto social concreto, apelando al caso de los neumáticos como ejemplo de cómo ese sistema perjudicaba a la gente común. “Obligar a una persona a comprar cuatro veces más de lo que vale un neumático o una empresa de transporte, por ejemplo, que tenía que pagar cuatro veces más un neumático y con eso hacer todo más costoso su transporte o su logística, no es justo”, remarcó. Y cerró esa línea argumental con una defensa de la postura de Milei: “Hay que agarrar de principio a fin el párrafo donde el presidente nombra a los empresarios”. Ante la consulta de si desde la llegada de Milei al poder ya no hay más corrupción en la Argentina, Adorni fue categórico: “Nosotros donde detectamos que puede haber corrupción la fulminamos. Siempre hicimos lo mismo y seguiremos haciendo lo mismo”. Y añadió: “Hablamos de la moral como política de Estado, hablamos de hacer lo que es justo y lo que está bien y todo nuestro gobierno funciona de esa manera desde el inicio”. El encuentro Argentina Week, que convocó a inversores y referentes del mundo de los negocios en Nueva York, fue descripto por el propio Adorni como un éxito rotundo. “Impresionante la cantidad de interesados en participar de Argentina Week y la gran expectativa que hay, el convencimiento de que esto es efectivamente lo que viene en la Argentina, independientemente de nosotros”, dijo. Y aseguró: “Esto demuestra cómo la Argentina cambió para no cambiar más, para efectivamente ir hacia una Argentina libre, llena de inversiones, con mejores salarios, con mejor empleo”.