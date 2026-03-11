Los cuarteles centrales del Bank of America fueron la sede del segundo día del Argentina Week 2025. Luis Caputo abrió la sesión con un discurso en el que anticipó el auge que se viene en proyectos por el RIGI, la importancia de la extensión reciente a PyMEs en el marco de la reforma laboral y en definitiva la aplicación de todos sus beneficios impositivos a todas las empresas en función de lo que suceda con la recaudación impositiva. Su presentación fue precedida por palabras de bienvenida por Jim DeMare, copresidente del Bank of America. Jamie Dimon había sido ayer quien introdujo a Javier Milei. “Sé que partió ya de regreso y que no pudo estar aquí con nosotros, lo que lamento mucho porque me hubiera encantado tener una foto con Milei”, comentó DeMare. Caputo volvió a resaltar la importancia de “haber convalidado en las elecciones de octubre las reformas económicas”. Pero agregó que además del apoyo político, en cabeza del propio Milei, está el de la sociedad y lo importante de esta Argentina Week 2026 fue “el de los gobernadores en el evento del Consejo de las Americas” destacó el ministro de Economía. Sobre el riesgo país destacó que más allá de los fundamentos de la economía hay “factores técnicos que inciden y el riesgo político o kuka que aún persiste, en mi opinion es nulo. Pero a quién le interesa mi opinión”. Sobre los aspectos técnicos, destacó que apuntan a no emitir deuda en los mercados internacionales, y efectuó la siguiente comparación: “Emitir deuda es al riesgo país como es emitir pesos a la inflación”. Luego compartió panel con Santiago Bausili, el titular del BCRA junto a Claudio Irigoyen por el Bank of America y Facundo Gómez Minujín del JP Morgan. Bausili, al ser consultado por el resto de los controles cambiarios existentes destacó que serán levantados en cuanto las condiciones económicas lo permitan. Y sobre las tasas en pesos, destacó que “nos movemos administrando la cantidad de dinero por lo que las tasas se determinan en el mercado. La mayoría de los países tienen metas de inflación, pero no es el momento de aplicarlas en Argentina. Tenemos poca profundidad del sistema financiero para administrar tasas y en un proceso de estabilización”.