El presidente Javier Milei aterriza este viernes en Madrid, España, su cuarta escala internacional en menos de una semana, para reunirse con el círculo conservador de España y participar del Madrid Economic Forum 2026, donde disertará este sábado como orador de cierre. Esta vez, la única acompañante de la comitiva es la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mientras que el resto de los ministros se quedaron en el marco de la Argentina Week en Nueva York. Todos regresan este viernes, excepto el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien se queda avanzando con su agenda hasta el sábado. El Madrid Economic Forum es la segunda edición de un evento que, en junio de 2025, reunió a 7.500 personas en el mismo Palacio de Vistalegre. Esta vez la organización apunta a los 10.000 asistentes, con un perfil mayoritario de emprendedores, inversores y especialistas en activos digitales. Las entradas oscilan desde los 49 hasta los 2.500 euros para accesos con networking diferenciado. En la edición anterior, Milei cerró el evento con una ponencia sobre los resultados de su gestión económica y el rol de la libertad individual como motor de prosperidad. El contexto en que llega Milei a Europa esta vez es más hostil. El gobierno de Pedro Sánchez acaba de protagonizar uno de los roces más graves con Washington en décadas, al negarse a ceder el uso de sus bases militares en territorio español para operar contra Irán tras los bombardeos que Estados Unidos e Israel iniciaron el 28 de febrero. Trump respondió con una amenaza directa de suspender el comercio con España. Milei, que el sábado anterior había firmado el Escudo de las Américas junto a Trump en Miami, llega a Madrid desde la vereda opuesta al gobierno anfitrión en ese conflicto. La tensión entre Milei y Sánchez no es nueva. En 2024, durante un acto de Vox, Milei llamó “corrupta” a Begoña Gómez, esposa del presidente español, lo que derivó en que Madrid llamara a consulta a su embajador en Buenos Aires. La relación se normalizó parcialmente en octubre de ese año pero nunca se reconstruyó. En este viaje, la agenda no incluye ninguna reunión con La Moncloa ni con referentes del PSOE. En cambio, sí con sus rivales. La agenda del sábado comienza a las 10 de la mañana (las 6.00 en Argentina) con una reunión con Santiago Abascal, presidente de Vox y diputado en las Cortes Generales por Madrid. El vínculo entre ambos es anterior a la llegada de Milei a la presidencia. En campaña, Milei viajó a España para participar en actividades de Vox y Abascal devolvió la visita asistiendo a la asunción en Buenos Aires en diciembre de 2023. En el acto de Vox de mayo de 2024 en el mismo Palacio de Vistalegre donde este sábado Milei disertará, lo llamó “mi querido amigo” y reconoció que fue uno de los pocos dirigentes que lo apoyó antes de su victoria. Las encuestas más recientes le atribuyen a Vox entre 55 y 65 diputados de cara a las próximas elecciones generales, previstas para 2027, frente a los 33 que obtuvo en julio de 2023. No hay reuniones previstas de Milei con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Mientras que con Abascal comparte la trinchera ideológica más explícita, con Ayuso el vínculo tiene un componente institucional más marcado, aunque hasta ahora mantuvo buena relación. Se vieron en Madrid en junio de 2024, cuando Ayuso lo condecoró con la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, y volvieron a encontrarse en junio de 2025. En enero de este año, Ayuso visitó la Casa Rosada durante unos días de paso por Punta del Este y el encuentro con Milei y el canciller Pablo Quirno se prolongó más de una hora. Pese a ese vínculo, esta vez el foco está puesto en el circuito estrictamente liberal, con Abascal y Jesús Huerta de Soto como interlocutores centrales. A las 11, Milei se reunirá con el economista, que es uno de los principales referentes vivos de la Escuela Austríaca, corriente que inspira el pensamiento económico del mandatario argentino. El año pasado, Milei lo condecoró con la Orden de Mayo, una de las distinciones más altas que otorga el Estado argentino a personalidades extranjeras. El cierre en el Madrid Economic Forum está agendado para las 20.15 (16.15 hora argentina) en el Palacio de Vistalegre, evento organizado por las empresas andorranas Racks Labs y Abast Global. Como antesala del discurso, uno de los trece paneles lleva por título “La Argentina de Milei” y tendrá a cargo al economista Juan Ramón Rallo y a Eduardo Garzón, cuñado del exministro Alberto Garzón, para analizar las claves del programa económico de la gestión libertaria. Tras su exposición, Milei recibirá un premio conmemorativo en nombre de Ludwig von Mises, economista austriaco del siglo XX considerado uno de los fundadores de la Escuela Austríaca, entregado por Philipp Bagus, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos. Su llegada a Buenos Aires está prevista para el domingo a las 9.30 de la mañana.