Debido a la suba del precio del barril de petróleo las principales compañías que abastecen el mercado local aplicaron aumentos que varían entre el 2% y 3% según el tipo de combustible. En las últimas horas el valor del crudo Brent mostró una caída a u$s 90, luego de haber llegado a rozar los u$s 120, y se espera saber cómo evolucionará en los próximos días para establecer la tendencia. El presidente de la Federación de Entidades de Combustibles, Alberto Boz, explicó que los movimientos del crudo internacional ya comienzan a reflejarse en los precios locales. En una entrevista este martes con Radio Mitre, el dirigente de la industria señaló que el efecto del conflicto se observa con mayor claridad en el diésel, que debe importarse. En ese marco, a nivel internacional, en medio de nuevos ataques en Oriente Medio y una reunión del G7 que no dejó las definiciones que se esperaban, la Administración de Información de Energía (EIA) de Estados Unidos advirtió que “los precios del petróleo Brent se mantendrán por encima de los 95 dólares por barril durante los próximos dos meses”. Así lo señaló en su informe mensual sobre las perspectivas energéticas a corto plazo. Los futuros del crudo Brent caerán por debajo de los 80 dólares por barril en “el tercer trimestre de 2026, antes de bajar a alrededor de 70 dólares a finales de año”, plantea sujeto a la evolución del conflicto bélico. El cierre efectivo del estrecho de Ormuz, punto crítico por el que circula una quinta parte del petróleo mundial cada día, provocará una nueva caída de la producción de petróleo en Oriente Medio en las próximas semanas. Esas interrupciones de la producción se irán suavizando gradualmente a medida que reanude el tránsito, añadió la EIA. Esas estimaciones se dieron en paralelo con una reunión de los ministros de Energía del G7 (Estados Unidos, Canadá, Japón, Italia, Reino Unido, Alemania y Francia), que no llegaron a acordar el martes la liberación de las reservas estratégicas de petróleo y, en su lugar, pidieron a la Agencia Internacional de la Energía (AIE) que evalúe la situación antes de actuar. La AIE anunció que convocará una reunión extraordinaria el martes. Los miembros “evaluarán la seguridad actual del suministro y las condiciones del mercado para tomar una decisión posterior sobre si poner a disposición del mercado las reservas de emergencia de los países de la AIE”, dijo el director ejecutivo del organismo, Fatih Birol. “Hemos pedido a la AIE que elabore escenarios para una posible liberación de reservas de crudo, tenemos que estar preparados para actuar en cualquier momento”, dijo a la prensa el ministro de Finanzas francés, Roland Lescure, después de que los ministros del G7 discutieron el aumento de los precios de la energía debido a la guerra en Irán. Los precios de referencia del petróleo tocaron máximos de casi cuatro años en la víspera, pero el martes perdieron un 11% después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronosticó que la guerra en Oriente Medio podría terminar pronto. El flamante secretario de Finanzas Federico Furiase reconoció en una exposición vinculada al campo que la desaceleración inflacionaria podría ir “más lento” en el contexto del conflicto en Medio Oriente, que presiona los precios internacionales de energía y alimentos. En ese marco, el asesor del equipo económico y director del BICE Felipe Núñez acotó que parte de ese fenómeno ya se está viendo en la “recomposición de precios” de la carne, un rubro sensible tanto para el consumo doméstico como para las exportaciones del sector agropecuario.