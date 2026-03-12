El presidente Javier Milei; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y todo el equipo de Gobierno salió esta tarde en redes a respaldar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante la polémica por el viaje de su esposa a la Argentina Week y los cuestionamientos en torno a sus vacaciones en Punta del Este. “Mi apoyo total e incondicional a Adorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos“, defendió la hermana del Presidente. Javier Milei hizo lo propio, refiriéndose al costo que implicó transportar en avión a Bettina Angeletti, la mujer del jefe de Gabinete, en el avión presidencial a Nueva York. "Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubros no les importa (ni lo captan) entonces ensucian...ÁNIMO“, publicó en su cuenta de X. Una de las primeras funcionaras en referirse al respecto fue la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien publicó temprano una foto con Adorni: “Siempre juntos!”, apoyó. “No vamos a permitir ningún tipo de operación política para que el kirchnerismo, una vez más, intente desestabilizar al gobierno”, subió también el ministro del Interior, Diego Santilli. El ministro de Salud, Mario Lugones, fue un paso más adelante y le dio el crédito a Adorni por la coordinación en el evento en Estados Unidos: “Argentina Week fue posible gracias al trabajo del jefe de Gabinete y de todo el equipo de funcionarios que durante meses organizó el encuentro”, sumó. También saltó el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mano derecha de Karina Milei en el armado político de La Libertad Avanza: “Ayer, hoy y siempre junto a Manuel Adorni. Espalda con espalda frente a tantos burdos ataques mediáticos orquestados desde la oposición. Vamos a defender siempre a los argentinos de bien. Manuel es uno de ellos”, publicó. La oleada de publicaciones, que fueron respaldadas también por algunos de los militantes digitales que maneja el asesor Santiago Caputo, empezaron a aparecer recién por la última hora del miércoles y concentrados durante esta tarde. “No es gratis ser el Gobierno que efectivamente está terminando con cien años de un modelo empobrecedor que destruyó nuestro país para beneficio de los políticos, los empresarios y sus amigos de los medios. Todo mi apoyo para Manuel Adorni”, publicó también en su cuenta oficial el asesor todoterreno. “Había que alinear algunas filas”, reconoció una fuente libertaria ante El Cronista con respecto de la demora en aparecer el espaldarazo. La polémica no escapó de ruidos internos, ya que desde importantes despachos de Balcarce 50 en off the record demostraron descontento, ante todo, con la defensa de Adorni en A24: “Vengo una semana a deslomarme a Nueva York”, fue la frase. Desde el entorno de Caputo además cuestionaban que si los Menem no se habían pronunciado todavía, menos les correspondía a ellos. No obstante, los primeros respaldos de cuentas como “El Gordo Dan” o similares, ya comenzaron a aparecer anoche. En esta línea, además, el jefe de bloque de LLA en la provincia de Buenos Aires, Agustín Romo, y otros integrantes de la agrupación Fuerzas del Cielo saltaron en redes para desmentir las especulaciones en torno al rol del asesor presidencial ante las filtraciones, que incluyen además un video del jefe de Gabinete y su familia subiéndose a un jet privado en febrero. “El que diga que Santiago Caputo opera contra el Gobierno, ese es el traidor”, saltó Romo. Los cuestionamientos con respecto de las explicaciones que dieron desde el Gobierno deberán ser pulidas a fondo para mediados de abril, cuando Adorni tiene previsto asistir al Congreso de la Nación para brindar su primer informe de gestión. Por caso, desde el bloque de Unión por la Patria ya presentaron un proyecto de resolución para interpelar a Adorni, en base al artículo 101 de la Constitución Nacional, el cual abre puertas además a una eventual moción de censura y eventual remoción del cargo. El diputado Esteban Paulón, además, presentó un pedido de informes dirigido a Karina Milei para saber quién autorizó y pagó el viaje de Angeletti, entre otras precisiones. La interpelación es uno de los mecanismos de control más fuertes que tiene el Congreso sobre el Ejecutivo: obliga al funcionario a presentarse ante la Cámara y responder preguntas en tiempo real, sin la posibilidad de derivar las respuestas por escrito como ocurre en un informe de gestión. Si bien la moción de censura posterior rara vez prospera -requiere mayoría absoluta-, el trámite es políticamente costoso porque expone al funcionario durante horas frente a la oposición y queda registrado en el Diario de Sesiones. En esta oportunidad, el informe de gestión corresponde que se lleve a cabo frente al Senado, ya que se alteran entre Cámaras. El último lo realizó el exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, en agosto del 2025 ante Diputados. Tampoco escapó de escándalos mediáticos ya que se llevó adelante en medio del contexto por las presuntas coimas en la ANDIS y la crisis por el fentanilo contaminado. También Francos fue foco de un pedido de interpelación en noviembre del año pasado por el incumplimiento de la ley de emergencia en Discapacidad, la cual ya fue reglamentada recientemente por presión de un fallo judicial. Nunca prosperó esa iniciativa ya que renunció antes de que avance. Desde que Adorni asumió en su reemplazo en noviembre, aún no se ha brindado el informe mensual que manda la carta magna. La fecha ya se había estipulado para abril desde hace semanas, pero aún no se habilitaron las preguntas para que las envíe el Senado. El Gobierno deberá preparar las respuestas, tarde o temprano, para que Adorni las de presencialmente frente al Poder Legislativo. La gestión de la polémica, que tiene la imagen de también determinará, a futuro, cómo quedarán las candidaturas para la Ciudad de Buenos Aires. Adorni había sido electo legislador antes de asumir como ministro coordinador por el 30,13% de los votos. Si bien su rol compite también con una eventual candidatura de la actual senadora Patricia Bullrich, él es el preferido de LLA para futuro jefe de Gobierno. La exministra de Seguridad no se pronunció respecto a Adorni, como el resto del Gabinete, y se limitó a retuitear los pronunciamientos de Karina y Javier Milei. “Falta mucho todavía”, evitan arriesgar desde las filas cercanas a los armadores. Por ahora, el Gobierno no tiene candidato definido para la Ciudad y el nombre de Adorni se mantiene como uno de los que se barajan internamente. Aunque su futuro como candidato es incierto, su rol como funcionario está blindado: eso dejó claro el Gobierno hoy.