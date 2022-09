Tras el ataque a CFK, el oficialismo vuelve a impulsar leyes para "democratizar" los medios

El intento de magnicidio a la Vicepresidenta Cristina Kirchner reavivó el debate sobre los discursos de odio. En este contexto, diputados del Frente de Todos retoman hoy un paquete de iniciativas que buscan "garantizar una comunicación democrática", además de pensar esa actividad "como un derecho y no como un negocio". Para eso, impulsan medidas que van desde gravar a plataformas como Spotify y Netflix hasta crear la "tasa Google".

Bajo el lema "Comunicación democrática en la era digital, desafíos y propuestas legislativas", los diputados del Frente de Todos Florencia Lampreabe y Pablo Carro reflotan hoy, en un evento organizado en el anexo de la Cámara baja, un paquete leyes que buscan "revitalizar el debate por el derecho a la comunicación, retomando lo que ha sido el espíritu de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la discusión por su pleno funcionamiento", en palabras de Lampreabe.

Del mismo modo, apuntan a revivir el decreto 690 que estableció a las telecomunicaciones como servicio público pero que terminó judicializado.

Tanto Carro como Lampreabe coinciden en algo: no hay que regular los discursos de odio. Tal cual dijo la Vice días atrás, en la que fue su primera aparición pública tras el intento de asesinato, con las leyes vigentes alcanza y sobra. De todas maneras, "no regular no significa no hablar del tema", dijo la diputada oficialista, en diálogo con El Cronista.

Es más, para la frentetodista, el intento de magnicidio no hizo más que actualizar el debate en torno a los discursos de odio. Y puso como ejemplo que, en medio de ausencia de pluralidad de voces y con tanta concentración mediática, hay medios que actúan como si fuesen la Justicia y jueces que actúan para las cámaras de televisión.

De allí que se concretó el evento que se pondrá en marcha esta tarde, del que participarán periodistas, referentes gremiales y trabajadores de la comunicación. La intención de los diputados es retomar una serie de proyectos de ley que seguramente generarán polémica.

Quien sí está trabajando en un proyecto en torno a los discursos de odio es el oficialista Eduardo Valdés. Se trata de una ley de capacitación obligatoria contra el odio para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. De todas formas, Valdés sigue buscando el apoyo en otros bloques. Es una condición para presentarlo.

Uno por uno

Algunos de los proyectos que buscarán reflotar los diputados oficialistas son:

-Gratuidad en el acceso y uso de sitios, plataformas y aplicaciones públicas del Estado: el objetivo es que las empresas prestadoras garanticen el acceso y la navegación a todos los dominios de empresas públicas, para toda la ciudadanía, de manera gratuita, sin necesidad de que rija un estado de emergencia o catástrofe.

-Actualización del marco regulatorio TIC "Argentina Digital": busca aportar a la desjudicialización del sector de las telecomunicaciones, frenado por las derivaciones de la sanción del DNU 690 en plena pandemia, producto de apelaciones por prestadores TIC avaladas por algunos jueces. Retoma conceptos de la Ley 27.078 Argentina Digital sancionada en 2014, como "servicio público estratégico y esencial en competencia", aclara por ley el alcance de la regulación de tarifas. También reencuadra a los servicios de TV de pago en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual .

-Prestación Básica Digital Obligatoria: plantea el derecho humano a la comunicación y el ecosistema info-comunicacional (analógico y digital) como mercado particular. En este sentido, establece una prestación básica digital obligatoria que será universal y gratuita para los hogares usuarios finales. Será financiada por el Estado Argentino a un precio regulado. Se fondeará con un gravamen a las proveedoras de los servicios que desempeñen actividades en el territorio argentino y posean más del 30% del mercado.

-Comunicación Audiovisual en Plataformas Digitales: Busca fortalecer a las industrias culturales argentinas, disponiendo reglas de juego para los nuevos servicios de comunicación audiovisual como audio y video en streaming o intercambios de video en plataformas digitales de uso masivo. Para ello, les extiende el gravamen de acuerdo a Ley de Servicios Audiovisuales entre 6% (extranjeras) y 3% (nacionales).

-Fomento Audiovisual Federal: Propone crear un gravamen que equilibre a empresas como Netflix, HBO, Disney, Spotify en sus cargas laborales con el resto del mercado local y, a la vez, permita crear un fondo de fomento federal para promover integralmente la actividad audiovisual (producción, distribución, difusión y comercialización).

-Servicios Digitales Extranjeros: El proyecto tiene como principio la "justicia tributaria". Para ello, busca regular a las "mega" empresas de servicios digitales y estipula un gravamen, en sintonía con los antecedentes internacionales que se conocen como "tasa Google".

-Reducción de IVA para Micro, Pymes y Cooperativas Periodísticas: restablece que las micro, pequeñas y medianas empresas periodísticas, tengan una alícuota del 2,5%, derogada por el gobierno de Cambiemos y actualizando los pisos de las alícuotas diferenciales.