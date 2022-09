Cristina Kirchner habló por primera vez tras el atentado: "Estoy viva por Dios y la Virgen"

Cristina Kirchner habló por primera vez tras el intento de asesinato que sufrió hace dos semanas y aseguró que está viva por "Dios y la Virgen".

Fue en una reunión que la Vicepresidenta tuvo hoy con Curas villeros, Curas en Opción por los pobres y hermanas, religiosas y laicas . Además, estuvo acompaña por integrantes del interbloque del Frente de Todos de la Cámara alta como Oscar Parrilli, Adolfo Rodríguez Saá, María Teresa González, Edgardo Kueider, Carlos Linares, Martín Doñate y Matías Rodríguez..

"Quiero agradecerles que hayan venido. Yo quería que mi primera actividad pública, fuera de mi despacho, fuera con ustedes. Yo siento que estoy viva por Dios y por la Virgen , realmente. Así que, me pareció que si tenía que agradecer a Dios y a la Virgen, tenía que hacerlo rodeada de curas, por los pobres, villeros, de hermanas laicas y religiosas", expresó con voz entrecortada la titular del Senado.

También aseguró que le "hubiera gustado" estar en la misa por la paz celebrada en la Basílica de Luján el fin de semana pasado, pero al haber tanta seguridad "no quería entorpecer" con su presencia. " Era un momento muy especial ", consideró. Además, contó que al día siguiente del intento de asesinato el Papa Francisco la llamó.

" El Papa me llamó tempranito el viernes. Me dijo que los actos de odio y de violencia siempre son precedidos por palabras de odio y violencia ", contó la vicepresidenta y agregó: "No quiero hablar de ese día. Quiero hablar de mi país, de nuestro pueblo, de lo que ustedes ven y viven junto al pueblo en los barrios. Desde la inflación, los precios y la necesidad de las personas ".

En cuanto al contexto actual aseguró: "A mí me gusta vivir en orden, para mí el orden que dimos en nuestro gobierno fue que la familia coma toda junta, que los pibes vayan al colegio a estudiar, que los obreros tengan su trabajo en la fabrica y el comerciante en su comercio".

"El orden de la pala y la bala, eso no me parece orden", afirmó Cristina Kirchner. Al referirse al día de su intento de asesinato, recordó que estuvo hasta las 20:30 horas en el Senado y "estaba feliz" porque el pasado 1 de septiembre había tenido una reunión con "la gente de YPF y con los de la empresa de Malasia, Petronas".

Cristina Kirchner afirmó: "Yo creo que lo más grave no es lo que pudo haberme pasado a mí, para mí lo más grave fue haber roto un acuerdo social que había desde 1983. Yo siento que la recuperación de la Democracia no fue sólo que pudimos volver a votar y elegir autoridades, yo entiendo que recuperar la Democracia fue recuperar la vida y la racionalidad".

"Lo que pasó el otro día fue una ruptura de eso (el acuerdo social) que tenemos que volver a reconstruir urgentemente. Esa pasión de que todos tenemos porque la gente pueda volver a comer, pueda volver a tener un trabajo, no lo vamos a lograr hablando únicamente con los que pensamos de la misma manera", dijo.

La reunión con Carlos Melconian

Cristina también recordó la reunión que tuvo con el ex titular del Banco Nación durante la gestión macrista Carlos Melconian: "Cuando yo me junté, nadie puede pensar que yo tengo las mismas días que él en política. Esta es la gracia, la gracia no es juntarse con los que piensan igual sino en juntarse con los que piensan distinto y ver si al menos en economía podemos tener un acuerdo mínimo".

En cuanto a la inflación, que en agosto fue del 7%, aseguró que el problema viene porque "no tenemos moneda", que es lo que ella venía afirmando en sus últimas "conferencias de economía bi-monetaria".

"Hay que ponerse de acuerdo en eso mínimamente para reconstruir. Cuando yo fui a hablar con él, lo hice con esa intención y sigo con la misma intención de siempre. Primero porque es cierto que todos los dirigentes políticos quieren ser presidentes, como todos los curas quieren ser papas", aseveró la titular del Senado.

Atentado a Cristina Kirchner

Además de referirse a la inflación y su reunión con Melconian, la ex presidenta recordó el intento de atentado que sufrió Hipólito Yrigoyen y citó a un diario del Senado.

"Siempre hubo grupos de gran poder que quieren eliminar y suprimir al que piensa diferente", resaltó. "Cuando alguien delinque no se lo puede matar, ni torturar, ni nada. Hay que aplicar la ley. Todos debemos tener ese ejemplo cívico como argentinos. Cuando pasó lo que pasó, fueron los militantes los que aprendieron a quien me había intentado matar, no fue la Policía, no hicieron justicia por su mano propia. Hicieron lo que corresponde hacer un ciudadanos democráticos y cristianos", relató.

"No creo que se deba sancionar ninguna ley especial. Las que ya están vigentes, alcanzan y sobran. Lo que hay que poner es mucha institucionalidad y respeto democrático", sentenció en referencia al proyecto de instaurar la figura de magnicidio en el Código Penal .

A modo de reflexión, recordó que " Cuando Néstor gobernaba, cuando me tocó ser presidenta, no era Disneylandia , pero había trabajo, esperanza, expectativa, eso es lo que tenemos que volver a reconstruir entre todos y hacerlo con la actitud de hablar de todos".

"Por favor recen mucho, mucho, por mí, porque lo necesito", concluyó citando al Papa Francisco.