Atentado a Cristina Kirchner: quién es la novia del atacante Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte

Tras el intento de atentado a Cristina Kirchner, la Policía Federal detuvo a Brenda Elizabeth Uliarte, pareja de Fernando André Sabag Montiel, el hombre imputado por "homicidio calificado en grado de tentativa". La joven, de 23 años, había asegurado que no veía al detenido hacía "al menos 48 horas", pero quedó registrada en las cámaras de seguridad en cercanías de Recoleta el mismo día del ataque a la vicepresidenta.

La jueza federal María Eugenia Capuchetti, que investiga el intento de asesinato, ordenó la detención de la joven. La misma fue arrestada por agentes del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista en la estación Palermo del ferrocarril San Martín. Los efectivos notaron que cambió su aspecto y se había teñido de rubio.

Brenda Uliarte es la novia de Fernando Andrés Sabag Montiel, el detenido por haber apuntado y gatillado un arma en la cabeza de Cristina Kirchner, que salió de su casa el jueves 1 de septiembre pasadas las 21 horas para saludar a los manifestantes y simpatizantes que desde hace más de una semana se reunían cerca de su vivienda tras el pedido de 12 años de cárcel del fiscal federal Diego Luciani en la Causa Obra Pública de Santa Cruz, conocida como "Vialidad".

La joven, de 23 años, se había presentado ante los canales de televisión como "Ambar", pero ese no era su verdadero nombre sino uno que utilizaba para la venta de contenido erótico en sitios webs para adultos, se la encontró en al menos cuatro. Además, es activa en redes sociales y el domingo realizó un vivo en su cuenta de Instagram y habló sobre el intento de magnicidio de la vicepresidenta.

Brenda Uliarte fue detenida en la estación Palermo del ferrocarril San Martín.

"No hay reconciliación con los corruptos. No, chicos. Basta de corrupción, sea de quien sea, de cualquier bando político. Basta de la corrupción. De cualquier país, de donde sea. Basta de corrupción" , expresó en los primeros minutos del vivo en Instagram.

También aprovechó la transmisión para despegarse de Sabag Montiel y se refirió al uso de redes sociales: "Esa es la privacidad de él. A ver, yo era su pareja, pero tampoco le manejaba las redes. ¿Entienden? Él tampoco me manejaba las mías. No éramos tóxicos, manejándonos y viendo qué hacemos. No". Por otro lado, la joven compartía en sus cuentas material en el que manifestaba su adhesión a ideas libertarias y al diputado nacional por CABA Javier Milei.

Antes del intento de asesinato a la titular del Senado, Uliarte se viralizó en redes sociales como "la vendedora de copitos" después de ser entrevistada en Crónica TV en avenida Corrientes. En ese entonces, tuvo un polémico cruce con una beneficiaria de planes sociales, hacia quien tanto ella como Sabag Montiel expresaros palabras xenófobas y de odio.

Fernando Sabag Montil está detenido por el intento de magnicidio a Cristina Kirchner.

Cuándo y cómo fue detenida la novia de Fernando Sabag Montiel

La joven fue detenida el domingo 4 de septiembre por la noche tras haber sido intervenido su celular para ser monitoreada.

Cabe recordar que al día siguiente del intento de atentado a Cristina Kirchner, la detenida dio una entrevista en Telefe y se mostró enojada porque habían retenido sus pertenencias y aseguro que estaba "desconcertada".

"Estamos con mucho miedo porque nos quitan la posibilidad de trabajar y nosotros no tuvimos nada que ver" , aseguró Uliarte.

En cuanto al allanamiento de la casa en la que convivía con el imputado, "Ambar" negó haber visto las cajas con balas y cualquier tipo de arma, sobre esto afirmó que "tal vez las tenía escondidas" y aclaró que ella no se encontraba todo el tiempo en la vivienda porque visitaba familiares o estaba trabajando.

Por qué detuvieron a la novia de Fernando Sabag Montiel

Según fuentes judiciales, la novia de Sabag Montiel estaba bajo seguimiento de los investigadores ya que una de las principales hipótesis es que el atacante tuvo al menos un cómplice. Además, se detectaron inconsistencias en su declaración oficial y sus dichos a los medios .

Después de asegurar no saber que su pareja tenía un arma y de haber negado contacto en las 48 horas previas al intento de asesinato de la ex mandataria, otro dato que fue que encontraron un DNI con diferente identidad a la que había presentado en sede judicial.