El Gobierno insiste con su plan de eliminar las PASO y los gobernadores fijan condiciones
El oficialismo todavía no tiene asegurados los votos en el Senado y Santilli acelera las negociaciones con los mandatarios provinciales. Los gobernadores reclaman obras, rutas y recursos mientras Massa, Kicillof y Máximo Kirchner quieren recomponer el vínculo con el peronismo del interior
El Central amplió el universo de empresas que podrán financiarse con los dólares en los bancos y el mercado anticipa una mayor competencia por esos fondos. Así, las tasas de los depósitos podrían subir. ¿A qué nivel pueden llegar?