En esta noticia La discusión de los gobernadores con el peronismo nacional

Con la derrota de Propiedad Privada bajo el brazo, el Gobierno se rearmó en pos de reconquistar a sus aliados y conseguir que se aprueben iniciativas clave como la eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y del Régimen de Zonas Frías. En este sentido, Diego Santilli se reunió con gobernadores y empieza a gestar una serie de promesas para conseguir los objetivos electorales. Qué posibilidades existen .

Voces del oficialismo en el Senado reconocieron a este medio que todavía no están los votos para voltear el mecanismo electoral.

El diálogo del Gobierno con distintos gobernadores para garantizar la eliminación de las primarias es amplio. El Cronista ya contó que el Gobierno nacional alcanzó acuerdos con provincias no alineadas como Córdoba y Santa Fe, para asegurarse los votos en el recinto.

Javier Milei ordenó a Diego Santilli ser el artífice de los votos de gobernadores en favor de eliminar las PASO. Si bien voces legislativas repiten que no están los votos todavía, las reuniones del jefe de Gabinete con distintos gobernadores aceleraron un reencuentro peronista. Tras reunirse en Misiones con los jefes provinciales del Norte Grande, hoy el jefe de Gabinete tiene agenda en Catamarca, donde espera cruzarse también con Eliás Juárez (Santiago del Estero) aparte del local Raúl Jalil.

Este martes se juntaron Máximo Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof por primera vez en mucho tiempo con la idea de enviar “un mensaje ordenador” a los más alejados. Aun así, los gobernadores no están convencidos y dialogan abiertamente con el gobierno nacional

Voces cercanas a los gobernadores del Norte Grande en el Congreso Nacional indicaron que en la reunión en Posadas se habló de otros temas, además de la resolución de zonas cálidas, pero no se resolvió el tema de las PASO . “Hubo planteos de por qué sí o por qué no, pero no más que eso”, aclararon.

“ Va a ser zonas cálidas por zonas frías, una por un a”, indicó una voz con vínculos en los peronismos provinciales.

Los gobernadores hoy tienen realidades distintas en cada provincia, no sólo a nivel de gestión sino a nivel electoral. “ Se pidió no tratar únicamente la eliminación de las PASO en el Congreso ”, explicaron voces calificadas.

Uno de los puntos fuertes para los mandatarios provinciales es el estado de las rutas nacionales y afirmaron que no alcanza con el traspaso de Nación a las provincias. “Santilli se compromete y después no concreta, el gobierno necesita definiciones políticas y los gobernadores de gestión”, afirmaron.

La discusión de los gobernadores con el peronismo nacional

A pesar de la reunión en el Hotel Emperador, donde estuvieron presentes Massa, Máximo Kirchner, Kicillof y los gobernadores de Tierra del Fuego, La Rioja y La Pampa, no hay una unificación de criterios entre los distintos peronismos.

Voces calificadas cercanas al Frente Renovador indicaron que Sergio Massa es quien dialoga con los gobernadores del Norte. Sin embargo, desde la otra campana le restaron peso a esta afirmación.

“Debe ser la primera reunión en meses, se comunican ahora que necesitan las PASO para resolver las internas que ellos mismos generan, eso no es prioridad para los gobernadores”, sentenciaron.

Reuters

En este sentido, desde las provincias también hay un profundo resentimiento por la intervención nacional del PJ en varios distritos y las amenazas con listas paralelas como mecanismo de poder.

“ Solo abordan las provincias para romper y desequilibrar, para presionar, esa es la sensación de todos ”, afirmaron. Uno de los casos mencionados fue La Rioja, dónde aseguraron que La Cámpora señaló a la senadora Cristina López como candidata a la sucesión de Ricardo Quintela.

Asimismo, otra provincia es Tucumán, dónde el gobernador Osvaldo Jaldo evitó una alianza a nivel nacional con Milei en el 2025 para evitar romper el frente local.

“A donde van es para hacer quilombo”, afirmaron.

En este sentido, los mandatarios necesitarían “otro diálogo” con los bonaerenses, pero podría ser tarde.