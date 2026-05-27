El economista Fausto Spotorno , uno de los más escuchados del mercado , describió un panorama de estabilidad cambiaria sostenida por un superávit comercial de magnitud histórica , aunque advirtió que la recuperación económica es desigual según los sectores y las regiones del país.

“El mercado del dólar está sólido porque estamos viendo que en la economía argentina están entrando más dólares que saliendo en este momento", afirmó Spotorno en una entrevista con Radio Mitre.

El especialista señaló que la balanza comercial mostró resultados “espectaculares”, con exportaciones creciendo en cantidad, precio y volumen en todos los rubros, mientras las importaciones acompañaron, aunque sin alcanzar los niveles récord de 2022-2023.

“Del lado de la balanza comercial estás viendo una entrada de dólares enorme”, remarcó. A ese ingreso se suman, según explicó, los flujos financieros por inversiones y colocaciones de deuda de empresas privadas y del propio gobierno nacional.

El pronóstico de Spotorno sobre el dólar “sólido”: “No tiene mucho más para moverse”

“Tenés un mercado de dólares bien abastecido , por así decirlo. Y en ese mercado el dólar no tiene mucho más para moverse" , sostuvo Spotorno.

El economista reconoció que la inflación sigue ejerciendo una presión de fondo sobre los precios, pero descartó que eso derive en un salto cambiario significativo.

“Hay una presión de fondo ahí que puede ser que en algún momento empiece a tener algún efecto, pero nada dramático ni nada para preocuparse“, evaluó.

Captura de TV

Por otro lado, Spotorno señaló que el levantamiento del cepo alcanzó a los ahorristas individuales pero no a las personas jurídicas. “Todavía el cepo para las empresas sigue estando y eso sí por ahí es una de las críticas que se puede hacer", afirmó.

Según el analista, el gobierno mantiene esa restricción por precaución. “Yo creo que el gobierno no quiere soltar eso porque tiene temor a que eso pueda generar algún problema en el mercado de dólar o un movimiento demasiado fuerte“, explicó.

Actividad económica: los sectores ganadores y perdedores

Sobre el desempeño económico, Spotorno moderó su optimismo. “El resto de la economía no está tan espectacular”, señaló. El dato de actividad económica de abril mostró una caída respecto de marzo, según informó el propio analista durante la entrevista.

El economista explicó que la dinámica de ese resultado responde a la heterogeneidad sectorial.

“Hay sectores que están creciendo y sectores que no. Cuando tenés algunos datos muy negativos en los sectores que están mal —como fue el mes de abril donde cayó el cemento, cayó la industria automotriz, cayó la siderurgia— terminan pesando más los sectores que están teniendo problemas“, detalló.

En contraste, el agro registró resultados positivos en marzo y abril. “Cuando mirás el número de actividad económica ves como un sube y baja, pero no es que sea un sube y baja de la actividad en general“, aclaró Spotorno.

Sobre la construcción, Spotorno reconoció la magnitud del golpe que sufrió el sector, pero destacó que inició una recuperación. “Se está recuperando; lo que pasa es que se está recuperando del décimo subsuelo“, graficó.

El economista subrayó el efecto multiplicador de ese rubro. “La construcción no es un sector tan grande, pero mueve empleo y mueve economía muy rápidamente. Entonces cuando ese sector sufre, sufren también otros sectores", concluyó.