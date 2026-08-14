En esta noticia El dato que puede anticipar el escenario 2027

Con la Provincia de Buenos Aires en la mira, tanto La Libertad Avanza y el peronismo ya comenzaron a articular sus estrategias de cara a 2027 y discuten nombres que consideran como aspirantes para suceder a Axel Kicillof.

Mientras el espacio libertario negocia con el PRO para construir una alianza amplia en el distrito bonaerense, los principales referentes del PJ -Máximo Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof- se reunieron por primera vez en mucho tiempo para intentar resolver su interna.

En este contexto, el último sondeo de DC Consultores dejó datos clave para el escenario político actual. El estudio fue realizado entre el 27 de julio y 3 de agosto y contó con la participación de 1410 residentes de localidades del Conurbano y el Interior, con +/-2.5% de margen de error.

El dato que puede anticipar el escenario 2027

El informe, titulado Reforma vs. Búnker, reveló un escenario demoledor para la administración bonaerense actual. Según la consultora, el 65,7% de los encuestados afirma que votará por un “cambio de rumbo” en las próximas elecciones provinciales. Solo un 34,3% de los participantes se inclina por la “continuidad”.

Para la consultora, la exigencia de giro se vincula directamente con la percepción del uso de los recursos públicos. En este apartado, el 60,1% de los bonaerenses define su relación con la provincia como una “ecuación negativa” donde pagan impuestos pero perciben que no reciben contraprestaciones básicas en seguridad, salud o infraestructura.

Además, más de la mitad de los participantes (56,4%) cree que la recaudación de esos impuestos se destina a financiar la “estructura militante”, mientras que un 11,3% piensa que “se pierde en la burocracia estatal sin que vuelva en obras”.

Por su parte, el informe señala que el grupo a favor de la continuidad “coincide quirúrgicamente con el núcleo de resistencia del oficialismo”. En detalle, un 31,6% identifica la gestión de Kicillof como una “ambulancia del Estado presente”. Con el mismo porcentaje, se ubican además quienes justifican la crisis provincial por los recortes de transferencias nacionales.

Esta reconfiguración de expectativas condiciona la intención de voto a gobernador por espacios. Allí, una eventual alianza entre La Libertad Avanza y el PRO se posiciona en primer lugar con 40,1%. Le saca casi 10 puntos de ventaja al peronismo/kirchnerismo, que se ubica con 30,8%.

En tanto, la opción “partido de centro-derecha” alcanzó el 6,8%, mientras que Provincias Unidas y la UCR no superan los dos puntos de apoyo. Los indecisos representan el 13% del electorado, un segmento que puede ser determinante en el tablero electoral.

En cuanto a la sucesión de Kicillof para 2027, los encuestados mantuvieron posturas polarizadas. Un 21,5% prefiere la continuidad de la línea actual , personificada en funcionarios como Gabriel Katopodis y Carlos Bianco. Sin embargo, un 26,2% cree que el peronismo debería sumarse a otra fuerza o renovarse completamente para ser competitivo nuevamente.

Para gobernar en Provincia, el perfil más valorado es el del “intendente / gestor eficiente”, con un 40,4%, seguido por figuras territoriales con conocimiento de calle (26%). En este marco, el informe identificó que figuras como Katopodis y Jorge Ferraresi concentran la mayor valoración positiva dentro del espacio oficialista provincia.

Por el lado de la oposición, DC Consultores ratificó que la viabilidad política depende de sus referentes con experiencia ejecutiva. Diego Santilli y Diego Valenzuela lideran las preferencias para el armado de listas dentro de la alianza LLA+PRO, con un 31,8% y 26,7% respectivamente.