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Morosidad

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la flexibilización de créditos en dólares para empresas e incluyó a aquellas que no tienen ventas en moneda extranjera.

Con esta flexibilización, el gobierno aspira a movilizar al menos u$s 6000 millones adicionales en créditos, solo considerando el margen que tienen hoy los bancos. Es que los depósitos en dólares ascienden a u$s 40.322 millones, mientras que los créditos en moneda extranjera trepan a u$s 24.559 millones, es decir, el 61% del total de los depósitos.

“Macroprudencialmente, es lo más razonable”, dijo el ministro al destacar que solo se aplicará a empresas.

Además, explicó que el anuncio responde al pedido de distintos sectores, que aspiraban a conseguir mayor flexibilidad del financiamiento.

El ministro planteó que se mantendrán medidas macroprudenciales, como el límite de que los bancos no podrán prestar más del 15% de sus depósitos en dólares, que tendrán requisitos de capitales mínimos y límites a la exposición crediticia.

Fue el Banco Central quien brindó mayores detalles sobre las medidas para evitar un efecto de descalce como el ocurrido previo al fin de la convertibilidad. Allí, la autoridad monetaria explicó que el requisito de capital mínimo equivalente al 125% del aplicable a otras financiaciones de características comparables. En el caso de la exposición crediticia, las financiaciones computarán 1,25 veces la exposición que correspondería de no estar alcanzadas por este tratamiento, y las entidades deberán evaluar la capacidad de repago de los tomadores bajo escenarios de variación del tipo de cambio de diferente magnitud.

Las medidas buscan reforzar la cobertura de los riesgos de las entidades y limitar la exposición.

“Es el trabajo de los bancos. El trabajo del BCRA es generar medidas macroprudenciales más exigentes para los bancos que si fuera un préstamo común. El riesgo en sí del crédito al que el banco le otorga el préstamo es el trabajo del departamento crediticio del banco”, dijo el ministro.

Por último, la tasa será determinada por el mercado y no habrá ninguna referencia.

“Construcción, que vende en dólares, automotriz, venían pidiendo eso, y hoy el timing es apropiado. Las tasas en pesos todavía son altas, y hace que para muchos negocios sea más dificultoso”, dijo el ministro.

El fondeo, aclaró, será de los propios depósitos, aunque nada prohíbe que puedan ampliarlo a través de colocaciones de obligaciones negociables.

Por último, se mantiene la obligatoriedad de liquidar el préstamo en el Mercado Libre de Cambios en los plazos habituales de los préstamos.

La medida va de la mano con la Ley de Inocencia Fiscal. El Gobierno estima que hay al menos u$s 170.000 millones de ahorros de los argentinos “abajo del colchón”. Con la aprobación de la segunda ley de inocencia, con los cambios sugeridos por los contadores y la exclusión de los funcionarios, el Gobierno espera que esos fondos se vuelquen al sistema financiero y, con ello, darle mayor volumen a los depósitos y, en consecuencia, más capacidad de dar créditos.

La oferta de los créditos busca también que los bancos desarrollen los instrumentos para que le resulte atractivo a los ahorristas volcar sus ahorros.

Mientras que el Banco Central ya modificó su reglamentación sobre los créditos, mañana se conocerá el DNU que modifica el DNU 905 del 2002 que limitaba los créditos en dólares.

A pesar del cambio radical que implica para el mercado de créditos, Caputo insistió en que esto “no altera las normas que más dolores de cabeza generaron previo a la salida de la convertibilidad”, es decir, se mantendrán las medidas que eviten los descalces.

El ministro recordó que se busca evitar una situación similar a la previa al fin de la convertibilidad, cuando los bancos habían dado préstamos a largo plazo en dólares con tasas de hasta el 15%, fondeados con depósitos a 30 días, lo que generó un descalce de plazos que hizo que “en términos de capitales estaban quebrados”.

FGS

El ministro también se refirió a uno de los planes en la mira: el uso del Fondo de Garantías de Sustentabilidad de Anses para movilizar el crédito.

Caputo reveló que el uso del fondo es algo que está en discusión con el Ministerio de Capital Humano, pero que su aplicación será distinta a la que piden los sectores. Los bancos pedían que el fondo sea usado para comprar los paquetes de hipotecas y que devuelva fondos para reactivar el financiamiento.

“El FGS no puede estar comprando hipotecas de personas. Estamos viendo formas más efectivas. Que el FGS licite plazos fijos de largo plazo. En nuestro mercado de capitales no hay depósitos a largo plazo, y las hipotecas son largas pero el fondeo es a 30 días. Dado que el FGS es un fondo con objetivos a largo plazo, podría licitar plazos fijos para que los bancos liciten las tasas”, explicó.

El ministro consideró que el cambio en el FGS se complementa con la medida anunciada hoy. Es que uno de los sectores que pedía el uso del FGS, los desarrolladores, se verían beneficiados porque, por un lado, tendrían los créditos y por el lado de la demanda, con la ampliación que puede ofrecer el FGS.

Morosidad

“Vimos venir que era un tema que podía pasar”, planteó el ministro sobre el crecimiento de la morosidad dado el nivel de aumento de los salarios, que motivó a que le pidieran “flexibilidad” a los bancos para que hicieran “algo razonable”.

Además, reveló que en la última reunión las entidades contaron que habían comentado con los procesos de refinanciación de carteras morosas, con plazos de hasta tres años con tasas de entre el 20% y el 25%.

Sin embargo, no esperan un impacto inmediato en la estadística. “Pasar de moroso a no moroso no es inmediato. Se empieza a pagar y no cambia automáticamente. El traspaso puede tardar entre 6 y 12 meses”.

Respecto de las tasas de las billeteras virtuales, cuyo costo financiero total supera ampliamente las tasas de los bancos, Caputo sostuvo: “Si se están cobrando tasas del 700% y 400%, obviamente que son tasas abusivas. Hoy no hay nada que les impida a ellos hacerlo, es la realidad. No creo que puedan mantener realmente un negocio cobrando tasas de ese tipo”.