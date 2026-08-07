Antes de comprar dólares es importante conocer la cotización.

Comprar dólares es una de las alternativas que tienen los argentinos para guardar sus ahorros en moneda extranjera.

Durante agosto de 2026, las personas que quieran acceder al mercado oficial de cambios deben tener en cuenta las condiciones establecidas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), además de conocer el precio que aplicará el banco al momento de concretar la operación.

La cantidad de dólares que puede adquirir cada persona y las operaciones que puede realizar después de acceder al mercado oficial están sujetas a determinadas condiciones.

Cuántos dólares se pueden comprar en agosto de 2026 al valor oficial

Las personas humanas pueden acceder al Mercado Libre de Cambios (MLC) para comprar moneda extranjera sin límites de cantidad cuando el objetivo sea tener dólares o constituir depósitos en esa moneda.

La compra de dólares es una forma tradicional de ahorro. Archivo

Para realizar la operación, el pago debe hacerse mediante débito en una cuenta del propio cliente y se deben demostrar ingresos o activos consistentes con el ahorro en moneda extranjera.

De esta manera, no existe un cupo mensual fijo que determine cuántos dólares puede comprar una persona durante agosto de 2026 , siempre que cumpla con las condiciones establecidas.

El precio final dependerá del tipo de cambio vendedor vigente al momento de la operación, por lo que la cantidad de pesos necesaria puede variar según la cotización del banco.

Qué se necesita para comprar dólares al valor oficial

Para acceder al mercado oficial a través del Home Banking, es necesario contar con las cuentas correspondientes para realizar la operación. Los requisitos indicados son:

Caja de ahorro o cuenta corriente en pesos .

Caja de ahorro o cuenta especial en dólares.

Imagen ilustrativa Archivo

La compra de moneda extranjera puede realizarse durante los días hábiles, de 8 a 20 horas, mediante el Home Banking de una entidad bancaria. Al momento de confirmar la operación, se aplicará el tipo de cambio vendedor que tenga vigente el banco.

¿Se puede comprar dólar MEP después de adquirir al valor oficial?

La normativa vigente establece que quienes compren dólar oficial deben esperar 90 días corridos para volver a realizar determinadas operaciones vinculadas con títulos valores con liquidación en moneda extranjera, entre ellas las relacionadas con el dólar MEP y el contado con liquidación (CCL).

En términos sencillos, si una persona accede al dólar oficial para ahorrar, no puede comprar dólar MEP durante los 90 días siguientes cuando la operación se encuentre alcanzada por la normativa del Banco Central.

No obstante, si se compraron dólares a valor oficial, la operación puede repetirse nuevamente sin tener que esperar ese lapso de tiempo ya que se trata del mismo tipo de adquisición de divisas.