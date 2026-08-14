Régimen Simplificado: en qué casos ARCA puede impugnar la declaración jurada pese a la presunción de exactitud
El régimen promete blindar las declaraciones de Ganancias e IVA, pero ARCA conserva un margen para romper ese resguardo. Qué puede hacer un contribuyente si recibe una impugnación sin perder los beneficios.
A cuánto está el dólar blue hoy viernes 14 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.